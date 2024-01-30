У 90 років померла муза Федеріко Фелліні - Сандра Міло

У віці 90 років зупинилося серце відомої італійської акторки Сандри Міло, яку багато років називали музою всесвітньо відомого режисера Федеріко Фелліні. Померла вона у понеділок, 29 січня.

Related video

Про смерть відомої акторки повідомили її рідні на офіційній сторінці акторки в інстаграм.

"Сьогодні о 8:25 ранку не стало нашої мами. Вона мирно покинула нас, заснула у своєму ліжку, як вона прямо просила, в оточенні нашої любові та любові її улюблених собак Джима та Леді. Просимо поважати наш безмірний біль і молитися за її душу, посилаючи їй світлу думку", — йдеться у повідомленні.

Ймовірніше всього, причиною смерті акторки став саме її поважний вік. Останні дні свого життя муза Федеріко Фелліні провела у Римі поряд з родиною та її улюбленими домашніми тваринами, собаками на ім’я Джима та Леді.

Відомо, що похорон Сандри Міло запланований на середу, 31 січня. Всіх охочих попрощатися з зіркою запрошують на 12 годину в церкву Санта Марія в Монтесанто.

Довідка:

Сандра Міло — італійська актриса, яка народилася 11 березня 1933 року в Тунісі, Туніс. Вона почала свою кар'єру в 1950-х роках і отримала міжнародне визнання завдяки співпраці з італійським режисером Федеріко Фелліні.

Майло дебютувала у фільмі "Які чоловіки негідники!" у 1953 році та протягом своєї кар’єри знімалася в багатьох італійських фільмах. Її проривна роль відбулася в 1960 році, коли вона зіграла роль Маддалени в культовому фільмі Фелліні "La Dolce Vita". Ця роль принесла їй визнання критиків і закріпила її як одну з провідних італійських актрис.

Окрім роботи з Фелліні, Міло співпрацювала з іншими відомими режисерами, такими як Лукіно Вісконті та Вітторіо Де Сіка. Вона отримала номінацію на найкращу жіночу роль другого плану на церемонії вручення премії "Оскар" у 1964 році за роль у фільмі "Шлюб по-італійськи".

Протягом 1960-х і 1970-х років Майло продовжувала зніматися в італійських і міжнародних фільмах, демонструючи свою багатогранність як актриси. Вона також зважилася на театр і телебачення, ще більше поповнивши свій артистичний репертуар.

У 1980-х кар'єра Майло пішла на спад, але в 1990-х вона повернулася з ролями в таких фільмах, як "Тіні в далекій місцевості" і "Ніч і мить". У наступні десятиліття вона періодично працювала, з’являючись як у кіно, так і в телевізійних проектах.

Внесок Сандри Міло в італійський кінематограф заслужив їй особливе місце в історії кіно. Завдяки її таланту та яскравій присутності на екрані вона залишається шанованою фігурою в індустрії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Девід Гейл, зірка серіалу "Беверлі-Гіллз", помер у 58 років. Також ми розповідали, що вдова Г'ю Гефнера, Крістал Гефнер, розкрила "останні слова", які засновник журналу "Playboy" сказав їй 27 вересня 2017 року.