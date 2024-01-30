Дизайнери показали 9 наймодніших кольорів в одязі у 2024-му (фото)

Цього року на піку — тиха розкіш. Дизайнери пропонують підкреслити свій стиль пастельними кольорами або зі стриманим блиском.

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Які модні колірні тенденції готує 2024 рік? Ресурс Who What Wear після перегляду останніх модних колекцій на світових подіумах обрав дев'ять найактуальніших кольорів. Речі цих відтінків зроблять ваш образ ефектним і своєчасним.

Блідо-жовтий

Термін "тиха розкіш", можливо, не такий актуальний, як у середині минулого року, але естетика, яка в основному зосереджена на антитрендових, мінімалістських і класичних предметах, міцно залишила свій слід у колірних тенденціях 2024 року. Блідо-жовтий став свого роду новим нейтральним — жовтий тон настільки ніжний, що за одного освітлення він може виглядати як темно-кремовий, а за іншого — як бежевий. Саме ця адаптованість робить його розумною інвестицією в колір.

Блідо-блакитний

Весь спектр синього кольору був очевидний на подіумах весни/літа 2024 року, але саме цей конкретний відтінок блідо-блакитного привертав увагу кожного модного редактора. Небесно-блакитний, можливо, — найбільш "модний" колір року. Це один з рідкісних кольорів у калейдоскопі, який пасує кожному — будь-якому відтінку шкіри і кольору волосся, що робить його привабливість універсальною.

Помаранчевий

Інститут кольору Pantone нещодавно оголосив "Персиковий пух" своїм кольором 2024 року, і зрозуміло, що натхнення для цього рішення було знайдено в сезоні весна/літо 2024 року. Поряд з м'якими персиковими відтінками помаранчевий сам по собі виявився постійною темою подіуму. Його можна побачити всюди: від Bottega Veneta, де тони апельсинової кірки були посилені шкірою, до Carven, де тонкий шифон доповнював ніжність абрикосових відтінків.

Сірий сталевий

Багато хто скаже, що сірий колір насправді не в тренді. Але коли він представлений у такій кількості вбрань на всіх подіумах, це, безумовно, примітний тон. Ключовим моментом тут є стиль: носіння повністю сірого вбрання, можливо, — один з найпростіших трендів.

Вишневий

Рожевий, можливо, був ключовим кольором протягом останніх 12 місяців, але у 2024 році ми бачимо зрушення в бік червоних тонів замість нього. Яскраво-червоний колір, який зазвичай вважається більш дорослим і вишуканим, почав з'являтися на модній сцені у вигляді пальт і трикотажу. Звичайно, це все ще вартісна інвестиція. Влітку ж очікуйте побачити більше червоних суконь, ніж будь-коли раніше!

Шоколадно-коричневий

З усіх тенденцій 90-х, які повернулися за останні кілька років, коричневий колір має найбільшу стійкість. Цього сезону коричневий колір захопив черевики, сумки, взуття та одяг, і його панування продовжиться і 2024 року. У цьому впевнені Loewe, Ferragamo, Givenchy, Gucci, Hermès, Max. Mara, Michael Kors і Saint Laurent.

Білосніжний

Як і у випадку з сірим, дехто стверджуватиме, що білий — це не "тренд". Це класика! Однак у цьому і полягає його сила. Дизайнери зробили білий колір ще свіжішим, дослідивши його в різноманітних тканинах — бавовні, шкірі, шифоні, шовку, вовні — і саме так ми маємо носити його цього року.

Фісташковий

Минулого року зелений колір виявився великою колірною тенденцією, і в усіх колекціях з'явилися трав'янисто-зелені відтінки. У 2024 році дизайнери продовжили дослідження кольору, але схилялися, як і решта пропозицій лінійки, до більш тонкої інтерпретації. Назвіть його шавлієвим, фісташковим або лавровим, колір морської хвилі або, ну, світло-зеленим, вирішувати вам.

Сріблястий

Одним із найбільших модних повернень останніх кількох сезонів стало срібло. Металевий відтінок уже давно вийшов із моди золота (і, на хвилинку, рожевого золота). Після пробного повернення через ювелірні вироби срібло увірвалося у сферу моди, охопивши все: від штанів (джинсові моделі Hush, H&M, Marks & Spencer і Khaite, які стало неможливо дістати), суконь, сумок і взуття. Якщо ви вже інвестували, вам буде приємно дізнатися, що у 2024 році срібло — це більше, ніж просто річ.

Раніше Фокус писав про наймодніші поєднання кольорів у 2024-му.