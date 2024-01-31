Зірка Beach Boys Брайан Вілсон повідомив про смерть дружини

81-річний американський рок-музикант, аранжувальник і продюсер гурту "The Beach Boys" Брайан Вілсон повідомив про смерть своєї дружини Мелінди. Пара пробула у шлюбі майже 30 років і за цей час виховала п'ятьох дітей.

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Про трагічну звістку в родині повідомив Брайан опублікувавши на своїй сторінці в інстаграм допис в якому розповів перші подробиці після смерті дружини.

"Моє серце розбите. Мелінда, моя кохана дружина, померла сьогодні вранці. Наші п’ятеро дітей і я просто в сльозах. Мелінда була більше, ніж моя дружина. Вона була моїм рятівником. Вона дала мені емоційну безпеку, необхідну для кар’єри.Вона заохочувала мене створювати музику, яка була найближча моєму серцю. Вона була моїм якорем. Вона була для нас усім. Будь ласка, помоліться за неї", — написав Браян.

Відомо, що Мелінді Ке Ледбеттер було 77 роців. Пара прожила у шлюбі 28 років. Вона була американським менеджером талантів, другою дружиною та давнім менеджером Браяна Вілсона з Beach Boys. Колись вона також працювала моделлю та продавцем автомобілів. Нині про причину смерті Мелінди нічого не відомо.

Варто відзначити, що пара мала, п’ятьох усиновлених дітей — Дакоту Роуз, Дарію Роуз, Делані Роуз, Ділана та Деша.

У дописі під фото Мелінди Браян також опублікував коментар їх спільних дітей.

"З важким серцем ми повідомляємо всім, що наша мама Мелінда Кей Ледбеттер Вілсон мирно померла цього ранку вдома. Вона була силою природи і однією з найсильніших жінок, з якими тільки можна зустрітися. Вона була не лише моделлю, рятівником наших батьків і матір’ю, вона була жінкою, уповноваженою своїм духом із місією покращувати кожного, кого торкалася. Ми сумуватимемо за нею, але будемо цінувати все, чого вона нас навчила. Як піклуватися про людину поруч, не чекаючи нічого натомість, як знаходити красу в найтемніших місцях і як жити справжнім життям із чесністю та гордістю. Ми любимо тебе мама. Подаруйте бабусі Розі й татові нашу любов", — йдеться в дописі.

Коли відбудуться прощання з дружиною зірки поки не відомо.

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