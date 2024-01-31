Королівський експерт пояснив, чому будинок Кейт Міддлтон — не найкраще місце для її одужання

У 2022 році принц Вільям із сім'єю переїхав до котеджу Аделаїда, щоб бути ближче до своєї бабусі-королеви. Сюди ж Кейт повернулася для відновлення після операції.

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42-річна Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині та двотижневого перебування в лондонській клініці повернулася до своєї сім'ї в котедж Аделаїда у Великому Віндзорському парку і продовжує відновлюватися вже в оточенні чоловіка і трьох дітей. Однак, на думку колишнього королівського кореспондента BBC Майкла Коула, цей маєток — далеко не найкраще місце для одужання Кейт.

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Кейт Міддлтон не розповіла про операцію навіть найближчим помічникам

Маєток, внесений до списку пам'яток архітектури II ступеня, побудований 1831 року в самому серці приватного королівського парку Crown Estate площею 655 акрів для дружини Вільгельма IV, королеви Аделаїди Саксен-Майннінгенської. Також відомо, що це був улюблений будинок королеви Вікторії.

Коул поділився інформацією Розмарі Таунсенд, яка колись жила в цьому будинку. Вона була першою дружиною Пітера Таунсенда, колишнього коханця принцеси Маргарет, сестри британської королеви.

"У своїх мемуарах вона написала, що це було найхолодніше місце, яке вона коли-небудь зустрічала за все своє життя. Тож, можливо, це не найкраще місце, щоб почати почуватися краще, особливо в цю доволі холодну зиму, якою ми насолоджуємося зараз", — каже Майкл.

Котедж Аделаїда Фото: Соцсети

У котедж Аделаїда сім'я Уельсів переїхала з Кенсингтонського палацу влітку 2022 року, щоб бути ближче до королеви Єлизавети II. Вони віддали перевагу резиденції, яка не потребувала ремонту або додаткових заходів безпеки.

Будинок із чотирма спальнями абсолютно влаштував Вільяма і Кейт, оскільки у них немає персоналу, який постійно проживає з ними. Замість цього помічники приїжджають на роботу в міру необхідності в їхніх послугах.

У 2015 році в котеджі провели капітальний ремонт. Він може похвалитися оригінальними деталями, зокрема мармуровим греко-єгипетським каміном і головною спальнею зі склепінчастою стелею, прикрашеною позолоченими дельфінами і мотузковим орнаментом, використаним з королівської яхти Royal George.

У будинку є сім закритих входів і виходів до Віндзорського замку, тому сім'я може приходити і йти у відносній конфіденційності.

Раніше Фокус писав, чому госпіталізація Кейт Міддлтон так налякала британців.