Реперка Альона Альона збирається подати в суд на блогерів, які назвали її "хабалкою"

Скандал навколо реперки Альони Альони набуває обертів. Артистка планує подати до суду на блогерів, які продовжують принижувати її честь та гідність. Зокрема, мова йде про Сергія Іванова та Володимира Петрова.

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Реперка Альона Альона, яка днями стала жертвою насмішок відомих ютуб-блргерів Сергія Іванова та Володимира Петрова, планує звернутися до суду через посягання на її честь та гідність. Про свої наміри артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Мова йде про слова Володимира Петрова, де він називає реперку "хабалкою" та насміхається над її вагою та зовнішнім виглядом.

"Я ХОЧУ ПРАВОСУДДЯ. Прикро, що замість висновків, усвідомлення і щирого вибачення, ці дві людини продовжують ображати жінок. І зараз стою перед вибором: 1) забути про них; 2) перевести все в юридичне поле, тобто в суд! І я схиляюсь до другого варіанту",- написала реперка.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку: "Це був би прекрасний приклад! Поставити таких … на місце", "В суд. Такі люди немаю мати платформи і заробляти гроші на таких месенджах", "Потрібно в правовому полі покарати, щоб інші такого не робили", "Суд. Тільки так. Це президент, який врятує багатьох".

Один із винуватців скандалу Сергій Іванов вирішив не мовчати і також опублікував свій офіційний коментар стосовно інциденту.

"Друзі, ми дійсно часто буваємо неполіткоректними, ми дуже неполіткоректно критикуємо людей, які захищали російську мову (ред. відео Маші Єфросиніної та Олі Полякової). Ми максимально неполіткоректно та жорстко відгукуємось про корумпованих політиків (ред. відео про Миколу Тищенка). Ми не можемо толерувати галалок, шахраїв, шарлатанів, які продавали пірамідки забираючи у людей останні гроші на лікування, а за місяць до повномасштабного вторгнення схиляли Україну до капітуляції (відео про Дмитра Гордона). Людина, яка так захищала російську мову, зараз захищає зрадника шахрая (Маша Єфросиніна). Так, ми критикуємо блогерів та інших відомих людей. Тих, хто розповідає про корупцію на кордонах, а потім за кілька тиждень зʼявляється на Мальдівах (відео Тетяни Преникович), тих хто пише патріотичні дописи співпрацюючи при цьому з російським бізнесом (відео Олі Полякової про рекламу космолот). І ми точно ніколи не зрозуміємо тих лідерів думок, які між допомогою армії та охопленнями в інстаграмі обирають наступне (відео Альони Альони, де вона говорить, що не хоче закривати свій інстаграм, Анни Трінчер та Люди з Голівуда). Якщо все це вас так ображає, то можливо причина не в нас?",- заявив Іванов.

Ймовірніше всього, своєю поведінкою чоловіки хочуть провчити артистів за їх вибір між інстаграмом та зборами на армію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомі ютуб-блогери публічно принизили реперку Альону Альону та ведучу Аліну Доротюк — зірки відповіли.