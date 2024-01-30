Відомі ютуб-блогери публічно принизили реперку Альону Альону та ведучу Аліну Доротюк - зірки відповіли

Відомі ведучі ютуб-каналу Ісландія ТВ 46-річний Володимир Петров та 47-річний Сергій Іванов публічно принизили відому реперку Альону Альону, назвавши її "хабалкою", та відому ведучу Аліну Доротюк, назвавши її "страшною жінкою".

Related video

Відбулося це на одному з ефірів програми "Чорний розрив", де чоловіки неетично обговорювали зовнішність вищезгаданих жінок.

Зокрема, Володимир Петров переглянувши уривок інтервʼю Аліни Доротюк з відомою блогеркою Людою з Голівуду (Людмила Луцук) вирішив висловити свою думку стосовно зовнішності жінок. Зокрема, він насміхнувся з Люди з Голівуда сплутавши її з Альоною Альоною. Реперку ж Петров назвав "простою під'їзною хабалкою".

А от Сергій Іванов теж не промовчав, він знецінив роботу Аліни Доротюк та запевнив, що для своїх інтервʼю вона обирає "тупих візаві". В свою чергу Петров натякнув на непривабливу зовнішність ведучої відповівши, що вона обирає на інтервʼю людей за "старим приколом — знайди подружку страшнішу ніж ти".

Звісно ця ситуація набула неабиякого резонансу. Обоє учасниць прокоментували ситуацію.

Аліна Доротюк про висловлювання Петрова та Іванова

Ютуб-телевелуча та інтервʼюерка Аліна Доротюк першою відреагувала на вихід скандального випуску в якому вона та ще декілька жінок стали жертвою недолугих обговорень двох чоловіків Петрова та Іванова.

Почала вона зі згадки про скандал з телеведучим Володимиром Остапчуком і розповіла "як українські ютубери пробивають дно".

Зокрема, Аліна наголосила, що розбір інтервʼю мають місце бути, однак формат та висловлювання їх учасників також повинні фільтруватися.

"Коли я побачила, як два здоровенних дядьки сидять у кадрі і обговорюють мою зовнішність. Ще й серйозно радять пошукати "страшнішу" за себе серед, як я зрозуміла, повій з теплотрас (хоча я б їхню вроду не знецінювала, як і професію). Я РАПТОМ ЗАДУМАЛАСЯ. Ми так кенсилили Володимира Остапчука за його — у порівнянні з цими висловлюваннями — "безневинне" 10 із 10. А якимось Петрову й Іванову, які мають аудиторію аж у понад 500 тисяч підписників на їхньому YouTube-каналі, готові спустити їхні абсолютно мізогіністичні висловлювання з рук? І суть не в тому, що у їхньому субʼєктивному баченні я зі своєю зовнішністю не маю права сидіти у кадрі — бо цим двом неприємно на мене дивитись. Як на мене, такі коментарі у публічній сфері ще більше легалізовують шеймінг жінок за зовнішність",- написала Доротюк.

Альона Альона прокоментувала образи в свій бік

Реперка Альона Альона опублікувала у себе на сторінці офіційний коментар в якому відповіла на закиди про свою зовнішність від ведучих каналу Ісландія ТВ.

Зокрема, реперка написала, що вона не буде мовчати, а хлопцям з Ісландія ТВ має бути соромно.

Як зʼясувалося це не перші закиди з боку Петрова та Іванова в бік Альона Альони. Раніше вони згадували про неї в інтервʼю з Машою Єфросиніною. Тоді вона не захотіла роздувати скандал і ніяк не зреагувала.

Цього разу ситуація повторилася. Альона Альона наголосила, що замість того, щоб приносити реальну допомогу Україні тут і тепер, ці двоє чоловіків просто сидять і перемивають кістки жінкам викривляючи факти та інформації.

Реперку відзначила, що їй соромно за цих чоловіків і за той контент, який вони створюють. Співачка закликала своїх шанувальників нагадати цим двом (Іванову та Петрову) куди варто направити свій ресурс.

"Я ні в якому разі не закликаю до хейту чи травлі, бо це не мої методи протидії мізогінії. Але я буду вдячна людям, якщо вони нагадають цим двом дорослим чоловікам про те, що зараз набагато важливіше єднатися і підтримувати одне одного, а не розпускати плітки чи викривляти факти. А ще гірше просто сидіти в ефірі і обсмоктувати жінок",- написала реперка.

Хто вони Іванов та Петров?

46-річний Володимир Петров — відомий як "чорний політтехнолог". Автор відомого вислову "тітушки". У 2019 балотувався в президенти України. Нині активно веде ютуб-канал Ісландія. Він не приховує, що займається брехнею, любить скандали. Володимир Петров часто різко висловлюється. Вважає, що бути поганим це добре.

47-річний Сергій Іванов — телеведучий та публіцист. Про нього менш відомо ніж про його колегу. Хоч Іванов теж грубо висловлювався в бік зірок, але зараз він вибрав позицію мовчати, у той час як Петров активно продовжує роздувати скандал.

Реакція Петрова на захист зірок

На своїй сторінці в інстаграм Володимир Петров також відреагував на коментарі жінок, яких він образив. Зокрема, він висміяв фразу реперки Альони Альони "Я не буду мовчати".

Політтехнолог навіть опублікував у себе на сторінці фото реперки, яку підписав словами: "Здається, ми змусили відмовитися від їжі відому співачку".

Нагадаємо, раніше Alyona alyona розповіла чим займається її новий бойфренд та як почалася їх історія кохання. Крім цього, також писали, що Alyona Alyona показала, якою була її робота вихователькою в дитячому садку