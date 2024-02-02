Бабусин шик: принцеса Беатріс продемонструвала ідеальний зимовий образ

Принцеса Беатріс прийшла на обід моделі Поппі Делевінь у чарівному образі в сірій гамі. Сірий — найпопулярніший колір лютого 2024 року.

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Принцеса Беатріс відвідала обід Поппі Делевінь у ресторані Della Vite Valentine. І вибрала чарівний образ, який кожен може взяти на озброєння, тим паче, що сірий колір дуже модний цього місяця. Беатріс уперше з'явилася на публіці після того, як її матері діагностували рак шкіри. Про це пише Daily Mail.

35-річна Беатріс продемонструвала естетику так званого "бабусиного шику", одягнувши сірий жилет на білу сорочку на шикарний обід в The Ivy Chelsea Garden.

Принцеса Беатріс та її "бабусин шик" Фото: Getty Images

Свій ансамбль королівська особа завершила довгою сірою вовняною спідницею зі складками і чорними колготками.

Беатріс уклала свої довгі локони і зробила стриманий природний макіяж.

Акторка і модель Поппі Делевінь мала стильний вигляд у світло-рожевому піджаку, який вона поєднувала з джинсами і білими кросівками.

Принцеса Беатріс і Поппі Делевінь Фото: Getty Images

Напередодні Дня святого Валентина ресторан Ivy уклав партнерську угоду з Della Vite Prosecco Rosé, щоб поєднувати його з романтичним комплексним меню.

Della Vite — це відзначена нагородами веганська серія просекко, заснована сестрами Поппі, Хлоєю і Карою Делевінь.

Їхня мати Пандора навчалася в школі з Фергі, герцогинею Йоркською і є однією з давніх подруг герцогині. Вона підтримувала її, коли шлюб Сари Фергюсон з принцом Ендрю розпався.

Дочки Пандори і Сари Фергюсон дружать. І Поппі була присутня на весіллі принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка 2018 року разом зі своїми сестрами Хлоєю і Карою.

Беатріс відвідала вечерю подруги вперше після того, як стало відомо, що її матері, герцогині Йоркській діагностували рак шкіри.

Хворобу Сарі діагностували, коли вона була на лікуванні в Австрії. І вона опублікувала пост, у якому зізналася, що ця звістка змусила її замислитися про смертність.