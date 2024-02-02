"Аргайл": Зірки на прем'єрному показі шпигунської комедії в Києві (фоторепортаж)

Старт показу шпигунської комедії "Аргайл" в Україні ознаменувався вечіркою на прем'єрному показі. Знаменитості та журналісти подивилися картину першими.

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Напередодні в кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver відбулася прем'єра шпигунської комедії "Аргайл"! Першими стрічку подивилися українські знаменитості, відомі блогери та журналісти! Серед гостей були помічені: актор Олексій Суровцев, Ілона Гвоздьова, Анна Маліновська, Оксана Гутцайт — ведуча "Фактів" на каналі ICTV і національного марафону "Єдині новини", Марина Александрова (СКАЖЕНА), Юла і Анатолій Анатоліч, Амадор Лопес та інші. Фокус побував на прем'єрній події.

Ілона Гвоздьова

Про фільм "Аргайл"

Популярна авторка шпигунських бестселерів Еллі Конвей обожнює проводити час удома за комп'ютером і в компанії улюбленого кота Алфі. Однак коли сюжети вигаданих книжок Еллі, у центрі яких — секретний агент Арґайл і його місія з розкриття глобального шпигунського синдикату, починають віддзеркалювати таємні дії реальної шпигунської організації, тихі домашні вечори залишаються в минулому.

Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська, Євген Єрьомін, Ольга Женевська

Анатолій Анатоліч

Амадор Лопес, Оля Женевська

Аліса Дікалова

Олексій Суровцев

Назар Грабар

Раніше Фокус писав про прем'єру "Як там Катя?" у київському Будинку кіно.