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Стиль життя

"Аргайл": Зірки на прем'єрному показі шпигунської комедії в Києві (фоторепортаж)

Оксана Гутцайт фото 2024
Фото: B&H Film | Оксана Гутцайт

Старт показу шпигунської комедії "Аргайл" в Україні ознаменувався вечіркою на прем'єрному показі. Знаменитості та журналісти подивилися картину першими.

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Напередодні в кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver відбулася прем'єра шпигунської комедії "Аргайл"! Першими стрічку подивилися українські знаменитості, відомі блогери та журналісти! Серед гостей були помічені: актор Олексій Суровцев, Ілона Гвоздьова, Анна Маліновська, Оксана Гутцайт — ведуча "Фактів" на каналі ICTV і національного марафону "Єдині новини", Марина Александрова (СКАЖЕНА), Юла і Анатолій Анатоліч, Амадор Лопес та інші. Фокус побував на прем'єрній події.

Ілона Гвоздьова фото 2024 Fullscreen
Ілона Гвоздьова

Про фільм "Аргайл"

Популярна авторка шпигунських бестселерів Еллі Конвей обожнює проводити час удома за комп'ютером і в компанії улюбленого кота Алфі. Однак коли сюжети вигаданих книжок Еллі, у центрі яких — секретний агент Арґайл і його місія з розкриття глобального шпигунського синдикату, починають віддзеркалювати таємні дії реальної шпигунської організації, тихі домашні вечори залишаються в минулому.

Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська, Євген Єрьомін, Ольга Женевська Fullscreen
Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська, Євген Єрьомін, Ольга Женевська
Анатолій Анатоліч фото 2024 Fullscreen
Анатолій Анатоліч
Амадор Лопес, Оля Женевська фото 2024 Fullscreen
Амадор Лопес, Оля Женевська
Аліса Дікалова фото 2024 Fullscreen
Аліса Дікалова
Олексій Суровцев фото 2024 Fullscreen
Олексій Суровцев
Назар Грабар фото 2024 Fullscreen
Назар Грабар

Раніше Фокус писав про прем'єру "Як там Катя?" у київському Будинку кіно.