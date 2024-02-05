Поліція звинуватила популярного тіктокера у вбивстві своєї дівчини

У світі тіктоку відбулася чергова моторошна історія, яка може стати сценарієм для майбутнього серіалу. Популярного в Мережі тіктокера з Намібії Матеуса Йоханнеса підозрюють у вбивстві своєї дівчини Клаудія Камбанза.

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Відомому тіктокеру Матеусу Йоханнесу оголосили про підозру у вбивстві його 22-річної дівчини-блогерки Клаудію Камбанзу. Дівчину знайшли пораненою в одному з провулків у місті Галл, повідомляє Daily Mail.

Зірки ТікТок з десятками мільйонів переглядів Матеус Йоханнес та Клаудія Камбанза тривалий час жили в Африці (Намібія). Однак після того, як їх пара почала активно набирати популярності в мережі Тік-ток вони переїхали жити в Англію.

У мережі Матеус та Клаудія видавали себе за ідеальну пару, вони показували глядачам свої ідеальні побачення, подарунки, компліменти, пачки грошей та у реальності їх стосунки виявилися не такими солодкими.

Як з’ясувалося, тиждень тому 22-річну Клаудію вбили. Тіло дівчини з ножовими пораненнями знайшли на вулиці. Блогерку екстрено госпіталізували в лікарню, але врятувати її не вдалося. Від отриманих травм зірка тік-току померла.

Звісно серед підозрюваних у вбивстві першим виявився Матеус. 28-річному блогеру оголосили про підозру у вбивстві дівчини, а також звинувачують у зберіганні та застосуванні холодної зброї в громадському місці. За попередньою версією між парочкою сталася публічна сварка, в якій Матеус підняв руку на Клаудію. Вже згодом дівчину знайшли з пораненням. Що саме трапилося між блогерами наразі невідомо.

Варто відзначити, що останні три місяці пара перестала активно вести свій тік-ток та демонструвати свої відносини на публіку. Вочевидь між парочкою сталося якесь непорозуміння, яке призвело до летального кінця.

Нині відомо, що Йоханнес вже обрали запобіжний захід. Наступне засідання по розгляду справи запланували на 28 березня.

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