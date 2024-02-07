Андре Тан назвав наймодніші речі зими 2024 року

Тепло, комфорт і стиль — три головні критерії вибору речей для зими. Тому не дивним є вибір найпопулярніших позицій у модному гардеробі.

Related video

Незважаючи на те, що до кінця зими залишилося зовсім небагато, купівля теплих і стильних речей, як і раніше, актуальна, адже попереду березень з його непередбачуваною погодою. Український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Instagram назвав найпопулярніші речі зими 2024. Не виключено, що купівля чогось із цього списку може стати непоганою інвестицією в гардероб наступної зими.

Уггі

Може, комусь це взуття і не особливо подобається через свою показну простоту, але це — справжній must have холодного сезону, на думку дизайнера. Тан зазначає, що сьогодні популярність взуття з овчини ворсом всередину і гладкою поверхнею назовні, з синтетичною або гумовою підошвою, досягла максимальної популярності.

Уггі — найпопулярніше взуття сезону Фото: Getty Images

Еко-хутро

Масова відмова найбільших модних брендів від натурального хутра призвела до того, що штучне хутро стало дуже популярним. Воно не менш тепле, а сучасні технології дають змогу створити найрізноманітніші текстури будь-якого кольору, що зіграло на його користь і вивело вироби з еко-хутра на новий рівень. Додайте сюди їхню екологічність і практичність і отримаєте ще один аргумент на користь затребуваності.

Кольорова шкіра

Останні роки шкіра є постійним трендом у моді. А колірні рішення взагалі заполонили модний простір цієї зими. Починаючи від найяскравіших кольорів і закінчуючи класичними відтінками, модна індустрія пропонує речі на будь-який смак.

Вироби з кольорової шкіри роблять зиму яскравішою Фото: Nasty Gal

Панами

Зимовий варіант панами має дуже незвичайний вигляд. Його можна носити з пальто і тренчами, куртками і навіть вечірніми сукнями. Тренд багато в чому задають західні знаменитості, які активно носять хутряні панами, зокрема й від українських дизайнерів.

Хутряні панами не тільки стильні, а й теплі Фото: Getty Images

В'язані речі

Андре Тан зазначає, що зараз у тренді анімалістика, смужки та графічні візерунки. Незвичайності та креативу в'язаним речам надають вирізи, імітація потертостей, шнурівки та зав'язки.

Раніше Фокус писав, що Андре Тан показав, як змінилася жіноча мода за 100 років.