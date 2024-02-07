Наталя Денисенко різко відреагувала на чутки про смерть чоловіка від онко (фото)

Журналісти вирвали з контексту слова української акторки про смерть свекра і написали, що жінка зробила заяву про смерть чоловіка — актора і військового Андрія Фединчика.

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В інтернеті деякі медіа опублікували інформацію про те, що українська актриса Наталія Денисенко втратила чоловіка, який нібито помер від онкологічного захворювання. Денисенко вже відреагувала на інцидент, розмістивши сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зокрема стало відомо, що про фейковий матеріал журналістів, який уже поширився в мережі, акторці розповіла одна з підписниць. Вона надіслала їй скріншот розміщеної у Facebook статті із заголовком "Страшна втрата. Трагедія трапилася в родині відомої актриси". Матеріал ілюструвало чорно-біле фото, на якому Наталя Денисенко позувала разом зі своїм чоловіком Андрієм Фединчиком.

"Добрий день. Дуже не хочеться псувати вам настрій, але я не змогла просто перегорнути цю "статтю". Гортаю, значить, я "Фейсбук", а тут таке. Я вам зробила скрін, може можна буде якось на цю публікацію поскаржитися", — написала дівчина в особистому чаті Наталії Денисенко.

У самому матеріалі йшлося про те, що Андрій Фединчик нібито помер після важкого захворювання. При цьому медіа наводили слова самої Денисенко.

"Ми дізналися, що в нього рак, і потім дізналися, що це четверта стадія, і там у нього були і тромби. Ну просто неможливо. Нам сказали: "Якщо ви зробите навіть операцію, це виріжете, то він може прожити просто довше на два місяці або просто не вийти з наркозу". У мого чоловіка дуже близькі стосунки з татом, і його тато це була людина настільки позитивна, настільки хороша людина. Я його так любила, і він дуже мене любив, і це була страшна втрата", — цитували ЗМІ українську актрису.

Наталя Денисенко справді говорила ці слова. Але вони стосувалися відходу з життя після важкої хвороби її свекра Григорія Опанасовича. Актриса відреагувала на фейкову статтю тим, що опублікувала цю частину листування і забезпечила її підписом: "Боже, навіщо такі заголовки ставити? Ви там здуріли? Що у цих "журнадистів" у голові?".

Інформацію про те, що медіа "поховали" її чоловіка Андрія Федінчика акторці надіслала підписниця Фото: Скриншот

Зазначимо, Наталія Денисенко — українська акторка театру, кіно і дубляжу, дикторка, режисерка і телеведуча. Відома українцям за роботами у фільмах і серіалах "Коли минуле попереду", "Казка старого мірошника", "Століття Якова", "Кріпосна", "Село на мільйон". 1 квітня 2017 року вийшла заміж за колегу актора Андрія Фединчика, який запам'ятався українцям за роллю у фільмі "Крути 1918". У 2022 році з початком війни в Україні чоловік одразу поповнив лави тероборони Житомира.

Деякі українські ЗМІ поширили неправдиву інформацію про нібито смерть українського актора Андрія Фединчика Фото: Андрій Федінчик/ Instagram

Нагадаємо, у першій половині грудня 2023 року Наталя Денисенко зачарувала мережу рідкісним фото з чоловіком, який приїхав із фронту. Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні Андрій Фединчик пішов добровольцем захищати Україну на фронті. Весь цей час актор служить далеко від дому, тому рідко бачиться з родиною. Наталка Денисенко зізнається, що дуже сумує за чоловіком і їй дуже його не вистачає, проте вона дуже пишається ним.

А на початку грудня 2023 року Наталя Денисенко показала рідкісні фото чоловіка Андрія, який воює на фронті. Андрій Фединчик уже близько двох років служить в армії