Асистент покійної зірки "Ейфорії" вимагає від його сім'ї 300 тисяч доларів

Статки Ангуса Клауда успадкувала його мати. Але виявилося, що покійних актор залишив безліч боргів.

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Спадкоємцям зірки "Ейфорії" Ангуса Клауда загрожує позов на 310 тисяч доларів від асистента покійного актора через невиплату заробітної плати. Актор помер у 25 років у липні минулого року вдома в Окленді від передозування наркотиків. Про це пише Daily Mail.

Ангус Клауд, який зіграв Феско "Феса" О'Ніла в серіалі "Ейфорія", помер у віці 25 років 31 липня минулого року в будинку своєї сім'ї в Окленді, штат Каліфорнія, від випадкового передозування метамфетаміну, кокаїну, фентанілу і бензодіазепінів, повідомила влада.

Ангус Клауд у серіалі "Ейфорія" Фото: Twitter

Молодий чоловік помер, не залишивши заповіту, тож його мати Ліза минулого року подала заявку на контроль над його майном, попросивши зробити її одноосібним розпорядником.

Але тепер її атакують кредитори і ті, кому Ангус заборгував за життя.

В останньому позові колишній помічник актора заявив, що йому належить загалом 310 000 доларів за його роботу.

Кредитор заявив у судових документах, що йому не платили за роботу з вересня 2021 року по липень 2023 року на загальну суму 115 000 доларів.

Помічник також повідомив суду, що Клауд заборгував ще 80 000 доларів за невиплачені комісійні, виходячи з 10 відсотків доходу Клауда, внаслідок чого загальна сума склала 195 000 доларів.

Помічник зазначив низку спонсорських угод, які Ангус уклав із такими компаніями, як Fila, GMC, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Reebok, Raybans, Rockstar Energy та іншими, зафіксувавши виплати в розмірі 6500 доларів США у зв'язку з вищезазначеними діловими угодами.

У свій юридичний документ помічник Клауда включив знімок екрана обміну текстовими повідомленнями з матір'ю Ангуса, Лізою Клауд, про те, що актор винен гроші, а також про те, що він зловживає психоактивними речовинами.

Помічник написав Лізі в текстових повідомленнях, що вони постійно сварилися через це, а Ліза просила асистента потурбуватися про її сина, зазначаючи, що вона знає про його проблеми з наркотиками та знає, що, не виплачуючи зарплату, Ангус ризикує їхньою дружбою.

Ця заява з'явилася після того, як колишній менеджер актора Діомі Кордеро в іншому позові заявив, що Ангус заборгував йому майже 95 000 доларів у вигляді невиплачених комісійних.

Кордеро заявив, що Ангус перестав платити комісійні "без будь-яких підстав" задовго до своєї смерті, стверджуючи, що актор заборгував йому 94 770 доларів у вигляді невиплачених комісійних за кілька робіт у Голлівуді.

Документи засвідчили, що Кордеро і Ангус уклали угоду про те, що останній виплатить першому 10-відсоткову комісію, але покійний актор порушив контракт на початку 2022 року.

Ангус Клауд Фото: instagram/anguscloud

Також від матері актора вимагають виплатити борги кілька банків. Вона раніше повідомила, що статки Ангуса на момент його смерті оцінюють у мільйон доларів.

Крім роботи над "Ейфорією", Клауд раніше з'являвся в таких фільмах, як "Лінія" 2023 року з Джоном Малковичем, "Північний Голлівуд" 2021 року і в серіалі "Ідеальні жінки".

Він також з'являвся в музичних кліпах для Becky G і Karol G's Mamii у 2022 році.

На момент своєї смерті Клауд працював над кількома проектами, зокрема двома невиданими фільмами.

Нагадаємо, раніше Зендая показала фото муралу, який намалювали після смерті Ангуса Клауда в його рідному Окленді.