Китайський Новий рік 2024: коли буде і які традиції існують

Китайський Новий рік 2024 розпочнеться 10 лютого за григоріанським календарем. Це свято, також відоме як Весела Весна (春节), є найважливішим святом у китайському календарі.

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Китайський Новий рік 2024: коли буде?

Китайський Новий 2024 року розпочнеться 10 лютого. Це свято, також відоме як Весела Весна (春节), є найважливішим святом у східному календарі та відзначається протягом 15 днів. Східні народи Новий рік святкують пізніше, ніж ми — між 12 січня і 19 лютого. У народі його називають словом нянь, що означає рік. Згідно з давньою легендою, Нянь — рогате чудовисько, що живе в глибинах морів і раз на рік виходить із води. Дату Китайського Нового року визначають за місячним календарем — його відзначають у другий молодик після зимового сонцестояння.

Китайський Новий рік: традиції та ритуали

Прибирання будинку: Перед Новим роком будинки ретельно прибирають, щоб позбутися старого і зробити місце для нових енергій.

будинку: Перед Новим роком будинки ретельно прибирають, щоб позбутися старого і зробити місце для нових енергій. Приготування страв : У це свято готують спеціальні страви, як-от юшка з галушками (汤圆), китайські пельмені, що символізують сімейну єдність і щастя.

: У це свято готують спеціальні страви, як-от юшка з галушками (汤圆), китайські пельмені, що символізують сімейну єдність і щастя. Червоні прикраси : Червоний колір вважається вдалим у китайській культурі, тому червоні прикраси, включно з ліхтарями, плакатами зі словами удачі та китайськими ліхтариками, використовуються для прикрашання будинків і вулиць.

: Червоний колір вважається вдалим у китайській культурі, тому червоні прикраси, включно з ліхтарями, плакатами зі словами удачі та китайськими ліхтариками, використовуються для прикрашання будинків і вулиць. Святкові паради та заходи : У багатьох китайських містах проходять паради з драконами і левами, феєрверки, традиційні танці та вистави.

: У багатьох китайських містах проходять паради з драконами і левами, феєрверки, традиційні танці та вистави. Червоні конверти (яньбао) : Дорослі дають дітям червоні конверти з грошима як подарунки, що символізує удачу і процвітання в новому році.

: Дорослі дають дітям червоні конверти з грошима як подарунки, що символізує удачу і процвітання в новому році. Походи в храми і молитви : Багато людей відвідують храми, щоб помолитися за удачу і благополуччя в новому році.

: Багато людей відвідують храми, щоб помолитися за удачу і благополуччя в новому році. Ритуали і традиції в передсвяткові дні: Включають у себе сімейні вечері, очищення від негативної енергії, а також участь у різних обрядах, наприклад, прощання зі старим роком (送旧岁) і зустріч із новим (迎新年).

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