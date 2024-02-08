Дорогі препарати та особисті кухарі: в яких умовах лікуватимуть від раку Чарльза III

Британського монарха лікуватимуть висококваліфіковані медичні працівники, які мають доступ до передових препаратів. Крім того, йому будуть доступні таргетна терапія та імунотерапія.

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Королю Чарльзу III діагностували онкологію, але йому буде доступне найкраще лікування, яке тільки може запропонувати Велика Британія. Про це написав член Королівського коледжу хірургів Англії Роберт Кірбі в колонці для Daily Mail.

"Як і більшість людей, я був засмучений, дізнавшись про діагноз раку у короля. Але будьте впевнені, Чарльз отримає доступ до найкращого медичного обслуговування, яке тільки може запропонувати ця країна. Як хірург передміхурової залози з більш ніж чотирдесятирічним досвідом роботи, я на власному досвіді переконався в тому, як лікують онкологічних хворих у NHS і найкращих приватних клініках Лондона", — зазначив професор.

За словами Кірбі, британського монарха лікуватимуть висококваліфіковані, працьовиті лікарі та медсестри, які мають доступ до передових препаратів. Чарльза, безсумнівно, спостерігатимуть у найдосвідченіших фахівців у країні, які працюють в елітних установах, тому що вони найбільш затребувані — і часто отримують захмарні зарплати.

"Рак у Чарльза виявили на ранній стадії, і ми також знаємо, що він почав лікування в понеділок. А більшість пацієнтів NHS з діагнозом "рак" можуть чекати кілька тижнів, а то й місяців, щоб почати лікування, яке може включати в себе операцію, хімієтерапія, радіотерапію та інші препарати", — звернув увагу Кірбі.

Також король отримає доступ до таргетної терапії, спрямованої на боротьбу з певними аспектами деяких видів раку, та імунотерапії — препаратів, які допомагають навчити захисні клітини організму знаходити й знищувати рак. Вони надзвичайно дорогі, і багато з них не пропонуються в рамках NHS, а якщо і пропонуються, то тільки в дуже обмежених випадках. Але навіть за запущених, невиліковних форм раку вони з вражаючим успіхом подовжують життя, а в деяких випадках навіть дають змогу вилікуватися.

Крім того, Чарльзу III можуть запропонувати генетичне тестування — аналіз пухлинних клітин, який дає змогу визначити, яке лікування буде найефективнішим. Через високу вартість проведення генетичних тестів ця практика доступна тільки пацієнтам NHS, які найбільше цього потребують. Однак приватні клініки можуть запропонувати генетичне тестування будь-якому пацієнту, який готовий за нього заплатити.

"Ми не знаємо, наскільки регулярно королю Чарльзу доведеться відвідувати лікарню, як довго він там пробуде і що включатиме його лікування. Але можна бути впевненим, що йому буде комфортно і добре. У багатьох найкращих приватних лондонських лікарнях, як-от Лікарня короля Едуарда VII в Мерілебоні, де я є опікуном, є кухні, де працюють найкращі шеф-кухарі та де подають свіжоприготовану їжу на сніданок, обід і вечерю", — додав лікар.

Роберт Кірбі також висловив упевненість, що, де б Чарльз не проходив лікування раку, його лікуватимуть найкращі лікарі у світі, які дадуть йому найкращі шанси на одужання.

Нагадаємо, 6 лютого принцеса Беатріс із чоловіком відвідали хворого короля Чарльза III. Племінниця короля приїхала на Range Rover до королівської резиденції через день після того, як у понеділок увечері Букінгемський палац оголосив про онкологічний діагноз Чарльза.

Крім того, 6 лютого ми писали про те, що трапиться, якщо короля Чарльза оголосять недієздатним через діагноз. У разі тимчасової недієздатності або відсутності в країні монарх може делегувати свої обов'язки "державним радникам".