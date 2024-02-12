"Мені 17 років": Гордон опублікував рідкісне фото і розповів, як починав кар'єру журналіста

Український інтерв'юер 1985 року поговорив із самим Олегом Блохіним, який на той час практично не спілкувався з журналістами.

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Український журналіст Дмитро Гордон розповів, з чого почав свою кар'єру інтерв'юера і поділився архівним фото того часу. Знімок він опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі Instagram у неділю, 11 лютого.

На світлині, яку було зроблено в Києві 1985 року, молодий Дмитро Гордон сидить навпроти футболіста Олега Блохіна. Журналіст одягнений у светр і легку куртку, а в руках у нього — блокнот, у якому Гордон щось записує. У цей час Блохін, одягнений у спортивний костюм Adidas, сидить на дивані та дивиться в камеру. Як зазначив сам журналіст, фото зробив присутній на інтерв'ю Олександр Кушков.

"Мені 17 років і я беру інтерв'ю у великого Олега Блохіна на базі київського "Динамо". Блохін у той час інтерв'ю нікому не давав, але його про це попросив Лобановський, який симпатизував мені", — підписав Гордон знімок.

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Користувачі соцмереж з цікавістю відреагували на опублікований архівний кадр:

Дмитро наче 10 життів прожив, просто неймовірно, з якими людьми він мав змогу зустрітися.

Для душі приємні спогади. Ви крутий: у 16 років пробивалися на вершину. Сподіваюся, хто-небудь зрозуміє як приклад.

Дмитре, який ви розумник! Ви в 17 років уже великі справи робили.

Дмитро такий стильний.

Так Дмитро Гордон із волоссям! Тепер я бачив усе.

Дмитро Гордон опублікував рідкісне фото з Олегом Блохіним, у якого він брав інтерв'ю Фото: Дмитро Гордон/ Instargam

Нагадаємо, на початку жовтня 2023 року Дмитро Гордон опублікував спільне фото з дружиною Олесею Бацман у день її народження. Бацман — третя дружина Дмитра Гордона. Від першої дружини Наталії у нього є син Ростислав, від стосунків зі Златою — є син Дмитро.

А на початку квітня 2023 року Дмитро Гордон розповів, чому його сини не на війні. У журналіста є чотири доньки та три повнолітніх сини. Однак ніхто з них не захищає Україну на фронті.