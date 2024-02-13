Топ-7 найкорисніших зимових продуктів, які дають організму сили та енергію

Давно відомо, що сезонні продукти є найкориснішими для організму. Дієтологи назвали 7 зимових продуктів, які прискорять метаболізм і допоможуть вам стати бадьорішими та енергійнішими.

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Здоровий обмін речовин важливий з багатьох причин, і справа не тільки у вазі. Активний метаболізм допомагає перетворювати їжу в енергію, яка не тільки допомагає вам встати і рухатися, але також сприяє травленню, відновленню клітин і кровообігу. Взимку метаболізм може сповільнитися через зміни в настрої, сні та дієті, що призводить до зниження енергії. Але є певні продукти, які допоможуть підтримувати здоровий і сильний обмін речовин. Про це пише Real Simple.

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Коренеплоди

Фото: Freepik

Якщо ви шанувальник коренеплодів, таких як картопля, морква і буряк, то найімовірніше взимку отримуєте максимальну якість поживних речовин. Дієтолог Джордан Гілл пояснює: "Коренеплоди є чудовим джерелом клітковини і складних вуглеводів для підтримки стійкого рівня енергії протягом дня, в кінцевому підсумку підтримуючи здоровий і добре функціонуючий обмін речовин".

Зелений чай і матча

Ніщо так не заспокоює тіло в довгі холодні дні, як теплий напій. Цей зігрівальний ефект не тільки втішає, а й допомагає прискорити обмін речовин, поки ваш організм працює над підтриманням внутрішньої температури. За словами Гілла, два особливо корисних зимових напої — це зелений чай і матча, оскільки вони зменшують окислювальний стрес і запалення. "Багато чаїв містять невелику кількість вітамінів та мінералів (вітамін С, Е, К, калій, кальцій, залізо), які важливі для низки процесів в організмі".

Кістковий бульйон

Фото: Getty Images

Ще один зігрівальний зимовий продукт — кістковий бульйон, який, як і чай, зволожує, зігріває та прискорює обмін речовин. Але в нього є і свої додаткові переваги. "Кістковий бульйон багатий на желатин і амінокислоти, які допомагають підтримувати здоров'я кишківника і відновлювати слизову оболонку травного тракту", — каже Гілл. "Желатин, приготована форма колагену, також допомагає підтримувати і відновлювати м'які тканини".

Вишня

Якщо ви страждаєте на порушення сну або безсоння, це може вплинути на ваш метаболізм. Один зі способів допомогти — включити у свій раціон більше вишні. "Вишня, особливо терпка або вишневий сік, є одним з небагатьох натуральних харчових джерел мелатоніну, гормону, що регулює цикли сну і неспання", — каже єксперт.

Ківі

Фото: Pixabay

Якщо вишня вам не до смаку або ви шукаєте інші продукти, які допоможуть вам краще висипатися вночі, спробуйте ківі. "Ківі багатий на антиоксиданти, вітаміни і мінерали, включно з вітаміном С і серотоніном, що сприяють поліпшенню якості та тривалості сну", — каже Гілл. "Вживання ківі перед сном може допомогти поліпшити сон".

М'ята перцева

Давно відомо, що м'ята допомагає травленню, проте ця потужна рослина має й інші переваги, як-от зменшення симптомів здуття живота та розслаблення м'язів, пояснює дієтологиня.

Папайя

Фото: Freepik

За словами Гілла, папайя також може сприяти травленню, оскільки містить фермент папаїн, що допомагає перетравлювати білки. "Вживання папайї або прийом ферментних добавок із папайї може бути чудовим способом поліпшити травлення і полегшити симптоми розладу шлунка", — каже експерт, але попереджає, що необхідні додаткові дослідження.

Крім здорового харчування, є й інші повсякденні звички, які допоможуть прискорити метаболізм взимку. Ключове значення мають вправи середньої інтенсивності та рух протягом дня, особливо якщо у вас сидяча робота.

Також насолоджуйтеся сонячним світлом вранці, щоб допомогти вашому організму прокинутися і відрегулювати обмін речовин. Крім цього стежте за кількістю нічного сну, щоб підтримувати необхідний рівень енергії.

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Раніше Фокус писав про те, що деякі продукти мають особливі протизапальні властивості, що буде особливо корисно під час сезону застуд.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.