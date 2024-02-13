Квіти, волани та романтичні силуети: у Нью-Йорку відбувся показ Carolina Herrera

Вес Гордон, креативний директор бренду, процитував вбрання минулого. І створив чудово жіночну колекцію.

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У рамках Тижня моди в Нью-Йорку відбувся показ Carolina Herrera. І Вес Гордон дав зрозуміти, що цього сезону він хоче, щоб архітектура дизайну говорила сама за себе. В Instagram він заявив, що "постійно прагне до висоти елегантності і висоти майстерності", пообіцявши, що силуети будуть "обтічними, точними і чистими". При цьому Гордон створив вражаючу, але вишукану колекцію, яка є сентиментальною і цитує вбрання, створені самою Кароліною. Про це пише Independent.

Кароліна Еррера, віртуоз бальних суконь, випускних рукавів і білих сорочок, з 1980 року перебуває на піку гала-кутюр і моди перших леді. З цієї причини жінки, які віддають перевагу класичним загостреним туфлям та ідеальним червоним губам, були основним продуктом лейбла Herrera понад 40 років. Відтоді, як Вес Гордон взяв кермо влади у свої руки 2018 року, йому вдалося надати імпульс майбутньому бренду, одночасно балансуючи з минулим.

Показ Carolina Herrera Осінь/Зима 2024/25

Сьогодні, з видом на Мангеттен, на висоті приблизно 41 поверху, він продемонстрував свою форму царственої стриманості через колекцію витончено виконаних гламурних речей. Моделі, серед яких була Ірина Шейк, дефілювали перед селебріті, серед яких були такі ікони стилю, як Демі Мур, Анна Вінтур і Дайан Крюгер.

Образи включали чорні вільні сукні з фестонами і витончені костюми зі спідницею в клітинку. У той час, як розкішне вбрання для червоної доріжки прикрашали золоте і срібне павутиння, а пишні лялькові сукні прикрашав романтичний квітковий принт.

Показ Carolina Herrera Осінь/Зима 2024/25

"Принти цього сезону були засновані на знайденій мною картині гуашшю 19-го століття із зображенням рожевої півонії. Я зобразив її на шифоні в досить маленькому масштабі, а потім зробив більшою для бальних спідниць", — розповів Гордон.

Це не означає, що не було драматичних деталей — пишних рукавів і воланів. Нова колекція була еволюцією класичного вбрання, створеного самою Кароліною.

Показ Carolina Herrera Осінь/Зима 2024/25

І звісно на подіумі були представлені образи з класичною білою сорочкою, яку Кароліна завжди вважала основою елегантного гардероба.

Моделі продемонстрували один з класичних образів з 1980-х: білу сорочку, заправлену в пишну бальну спідницю.

Показ Carolina Herrera Осінь/Зима 2024/25

Як і в усьому, що створює Вес Гордон, ключове значення має позачасовість. Хоча кожен твір можна відзначити архівними посиланнями, їхній вибір і відродження цього разу покликані віддати данину поваги дискурсу жінок, які перебувають при владі, — так само, як це робила Еррера під час своєї блискучої кар'єри.

Після показу Даян Крюгер зазначила, що завжди була фанаткою бренду. Актриса сказала, що завжди цінувала "справжню американську моду" Еррери і назвала одяг "дуже зручним для носіння".

Хто така Кароліна Еррера

Кароліна народилася в Каракасі 1939 року і була другою з чотирьох доньок у родині. Її батько був льотчиком, служив в уряді Каракаса і в міністерстві закордонних справ Венесуели. Кароліна та її сестри з юності оберталися у світі моди. Свій перший модний показ Balenciaga Кароліна відвідала в 13 років, а в 15 одягла першу дизайнерську сукню від Lanvin.

Кароліна Еррера на показі разом із донькою Кароліною Адріаною Фото: Getty Images

У дев'ятнадцять років Кароліна вийшла заміж за Гуьєрмо Беренс-Телло, якому народила двох дочок, а до двадцяти п'яти розлучилася і переїхала назад до батьків. Вона влаштувалася працювати в бутик модного одягу Alfa — представником Emilio Pucci.

Чотири роки потому вона вийшла заміж вдруге — за Рейналдо Ерреру Гевару — в жовтій мінісукні власного дизайну. А 1972 року Кароліна вже з'являлася в списках найстильніших знаменитостей.

Коли Кароліні було 41 рік, вона разом із сім'єю переїхала до Нью-Йорка. І створила свою першу колекцію з 24 суконь. У 1986 році Кароліна Еррера пошила весільну сукню для Керолайн Кеннеді. А ще через два роки — презентувала весільну лінійку і свій перший парфум.

Зараз вбранням від Еррери віддають перевагу такі зірки, як Рене Зельвегер, Меріл Стріп, Емі Адамс та інші. У 2004 році головний редактор американського Vogue Анна Вінтур назвала Кароліну Ерреру "винахідницею еліксиру вічної елегантності".

При цьому у Кароліни немає професійної освіти у сфері моди. Вона самоучка.

Нагадаємо, раніше на Тижні моди в Парижі відбувся показ Maison Margiela, який відвідали Кім Кардаш'ян з матір'ю і сестрою Кайлі.