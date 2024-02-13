Першу у світі інтерактивну сукню показали на Тижні моди в Нью-Йорку (відео)

Над створенням сукні працювала ціла команда з дизайнерів і дослідників. Загалом на її створення пішло 10 років пошуків і експериментів.

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На нью-йоркському Тижні моди дизайнер Крістіан Коуен представив у колекції FW24 інтерактивну сукню Adobe Project Primrose. Процес її створення модельєр показав на сторінці в Instagram.

До Коуена для створення першої у світі інтерактивної сукні в його студії долучилися науковець-дослідник та інженер Adobe Ті Джей Роудс разом з однією із розробниць Project Primrose Крістіною Дірк.

Як видно на записі, вбрання складається з двох частин. Верхня — це 1264 пелюстки з рідкокристалічних дисперсій, вирізаних лазером і оброблених вручну, які змінюють свій зовнішній вигляд під час ходьби моделі. Інтерактивна сукня Adobe приховує гнучку друковану плату під кожним стовпчиком пелюсток, що дає змогу Project Primrose чергувати відтінки сірого і кольору слонової кістки.

Низ — це блискучі зірки, які мають один і той же сріблястий відтінок.

Процес створення сукні був воістину високотехнологічним. Ті Джей Роудс і Крістіан Коуен сіли і попрацювали з Adobe Illustrator, щоб накреслити гнучкі друковані плати і положення пелюсток, а також накидати візерунки послідовності, що чергується. Вони звернулися до Adobe After Effects, щоб "оживити" вбрання за допомогою анімованої графіки, надавши йому інтерактивного життя. Поки дует працював над технологією костюма, Крістін Дірк і команда студії модельєра вшивали в інтерактивну сукню Adobe вирізані лазером і оброблені вручну рідкокристалічні пелюстки і друковані плати, вирізані лазером і оброблені вручну.

Проєкт зі створення такої сукні бере свій початок у 2013 році. Тоді це була не сукня, а светр, який міг змінювати зовнішній вигляд залежно від погоди, а потім еволюціонував зі створенням Project Glasswing у 2017 році.

Після розробки проєкту Glasswing Ті Джей Роудс і Гевін Міллер, керівник відділу досліджень Adobe та один із винахідників Primrose, знали, що вони можуть зіткнутися з технологічними труднощами, щоб змусити вбрання працювати з анімованим дизайном, та, крім того, легким і придатним для носіння. Саме тоді втрутилася Крістін Дірк, тоді аспірантка Каліфорнійського університету в Берклі та літнє стажування в Adobe Research, чиї ноу-хау в галузі носяться технологій, текстилю та прототипування обладнання допомогли поступово перетворити Project Primrose на реальну модель.

У жовтні 2023 року на конференції Adobe MAX Крістін Дірк уперше презентувала сукню, приголомшивши публіку і продемонструвавши 1182 рухомі пелюстки, схожі на лелітки, зшиті вручну. І ось тепер сукня дебютувала на подіумі.

"За допомогою Primrose традиційний одяг, колись статичний, тепер може бути перетворений на динамічний вираз мистецтва і технологій", — каже Гевін Міллер.

"Я сподіваюся, що головний висновок полягає в тому, що мода не обов'язково має бути статичною — вона може бути динамічною та інтерактивною. Я сподіваюся, що це надихне людей, які займаються технологіями та дизайном одягу, а також усіх, хто займається творчістю", — додала Крістін Дірк.

Раніше Фокус писав, що Зендая в білосніжній сукні зі спіральним ліфом з'явилася на фотоколі "Дюни".