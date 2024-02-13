Зірка K-Pop гурту Blackpink з'явиться в новому сезоні "Білого лотоса"
Учасниця K-Pop гурту Ліса приєдналася до акторського складу довгоочікуваного третього сезону популярного комедійно-драматичного серіалу "Білий лотос". І акторський склад стає все більш зірковим.
26-річна співачка Лаліса Манобан, більш відома, як Лисиця, учасниця популярного K-Pop гурту Blackpink, офіційно дебютує в новому сезоні серіалу HBO "Білий лотос", зйомки якого відбуватимуться в її рідному Таїланді. Про це пише Variety.
Виконавиця, яка нещодавно розповіла про отримання почесної нагороди MBE, у нових серіях також згадуватиметься під своїм ім'ям Лаліса Манобан, а не під псевдонімом.
Конкретні подробиці про персонажа, якого збирається зобразити Ліса, наразі не розголошуються публіці.
Чутки про кастинг виконавця циркулювали серед прихильників уже кілька місяців, проте підтвердження фанати отримали тільки у вівторок.
Перший сезон серіалу "Білий лотос", створений Майком Вайтом, дебютував на каналі HBO в липні 2021 року.
Програма зосереджена на взаємодії гостей різних філій мережі розкішних готелів White Lotus, а перший сезон був відзнятий на Гаваях.
"Білий лотос" отримав визнання критиків і комерційний успіх. Хоча проєкт замислювався як мінісеріал, був замовлений другий сезон, і місце дії шоу змінилося на Сицилію, Італія.
Акторський склад і знімальна група обох сезонів "Білого лотоса" були номіновані та отримали різні нагороди за свою роботу. А також серіал відродив до життя кар'єру актриси Дженніфер Кулідж.
Хоча продюсери шоу спочатку планували, що новий сезон зніматимуть у Японії, згодом було підтверджено, що команда проєкту вирушить до Таїланду.
Очікувалося, що зйомки почнуться цього місяця і відбудуться в різних місцях Таїланду, зокрема в Бангкоку і Пхукеті.
Очікується, що третій сезон "Білого лотоса" буде показано 2025 року.
Нагадаємо, раніше серіал опинився в центрі скандалу, коли на роль йога запросили сербського актора з російським громадянством Мілоша Біковича.
Мілош Бікович неодноразово висловлювався стосовно своєї любові до Росії і навіть називав її своєю батьківщиною. У підсумку роль йога виконає болгарський актор Джуліан Костов.