Відомі зірки у День закоханих розповіли про невдалі побачення
День закоханих, також відомий як День святого Валентина, традиційно щорічно відзначається 14 лютого. Це свято, яке відображає любов та почуття до рідних, друзів і, зазвичай, особливих людей у нашому житті.
Звісно 14 лютого, це не лише про подарунки та романтику, це також і день спогадів про цікаві романтичні та смішні історії з особистого життя, невдалі побачення, перше кохання, поцілунки, стосунки з колишніми, роматичні пригоди в школі чи університеті, службові романи і так далі. Не виключення і зірки шоубізнесу. Сьогодні, деякі з них поділилися з Фокусом своїм досвідом невдалих побачені, які їм довелося пережити.
23-річний український співак Василь Демчук відомий під сценічним ім'ям DEMCHUK, який нещодавно випустив хіт у співавторстві з Анною Трінчер "Цілуй" розповів про своє невдале побачення. Зокрема, одним із таки співак вважає побачення на якому дівчина хотіла зняти на телефон поцілунок з ним.
"Якось я зустрівся з дівчиною, з якою познайомився у Tinder. Весь час вона намагалась вразити мене тим, що знає моє оточення, моїх друзів, також спілкується з медійними особами й таке інше. Усе побачення було наче якийсь конкурс, в якому треба показати себе якнайкраще. А в кінці побачення, коли справа дійшла до поцілунку, дівчина хотіла зняти все на камеру. Більше я з нею не бачився", — розповів Демчук.
38-річна співачка Alena Omargalieva (справжнє ім’я Олена Омаргалієва), відома дуетом Тамерлан і Альона, також поділилася досвідом невдалого побачення. Одним з таких вона вважає заплановане побачення на яке вона не з’явилася. Співачка зізнається, що їй досі соромно за цю ситуацію, адже після вони зустрічалися з тим хлопцем у житті.
"Мені й досі соромно за цю історію (сміється, — ред.). З хлопцем ми домовились зустрітись на Хрещатику. Але я не прийшла, просто передумала. Потім ми якось бачились, але я увесь час уникала його, щоб тільки не згадувати, що я пропустила побачення, а він, скоріше за все, на мене тоді чекав. Я впевнена, що хлопець дуже образився", — зізналася співачка
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22-річний співак Нікіта Леонтьєв, відомий під сценічним ім’ям ENLEO, також зізнався, що мав невдала побачення. Зокрема, він поїхав на зустріч з дівчиною, однак через форс-мажор так і не доїхав на нього.
"Одного разу я запросив дівчину погуляти. Вона сказала що зараз знаходиться на лівому березі тому я вирішив забрати її з лівого берега і повести в центр тому що на лівому березі я не знаю жодного закладу. Поки я до неї їхав в мене розрядився акумулятор і зламався генератор та машина майже не їхала. Мені прийшлось зупинитись на заправці та викликати таксі "прикурив" мою машину, він приїхав на такі ж самій машині як в мене і знав все про нутрощі цієї тачки. Він сказав мені, що треба викликати евакуатор, бо вона не заведеться без майстра. Тому мені прийшлось викликати евакуатор і їхати на СТО…і так завершився мій день. Доволі невдале побачення я вважаю", — зізнався виконавець.
Молодий український музикант TUMAZAR, справжнє ім'я якого – Назар Туманік також не приховує, що мав гіркий досвід побачень.
"Це побачення, яке я точно запам’ятав на все життя, бо відчував себе, наче на якомусь екзамені. Усі помилки, які я робив у своїй мові, людина виправляла. Через це постійно мене перебивала та говорила, що ось так правильно, а так — ні. Я б на таке побачення вдруге ніколи б не пішов", — зізнався співак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Ступка вдруге одружується. Крім цього, Фокус писав, що актриса Кая Скоделаріо розлучається після 8 років шлюбу.