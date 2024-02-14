"Дасть бог, воно все вийде": актор В'ячеслав Довженко розповів про новий роман

Зірка фільму "Кіборги" звик не розголошувати інформацію про особисті стосунки.

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Відомий український актор театру і кіно В'ячеслав Довженко вперше за довгий час поділився подробицями свого особистого життя. Зокрема, він розповів про побут із коханою у програмі "Ранок у великому місті".

В'ячеслав звик тримати свої стосунки за сімома замками. Вперше за шість років після розлучення з Ксенією Баша він все ж вирішив відкрити таємницю свого особистого життя. Актор зізнався, що перебуває у стосунках із дівчиною, з якою їх пов'язує творчість. За його словами, саме тому їм легко знайти спільну мову в побуті.

"Дасть бог, воно все вийде. Яблуко від яблуні далеко не впаде. Творчу людину важко зрозуміти в побуті, якщо ти не творча людина", — вважає Довженко.

Що відомо про В'ячеслава Довженка

В'ячеслав Валерійович Довженко — український актор театру і кіно. Заслужений артист України, лауреат премії "Золота дзиґа" в категорії за найкращу чоловічу роль. Народився 18 вересня 1976 року в Дніпропетровську. У 1995 році закінчив Дніпропетровське театральне училище, відділення "актор театру ляльок" і "актор театру драми". З 2011 року — актор "Київського академічного драматичного театру на Подолі". Зіграв багато ролей у фільмах і серіалах, таких як: "Молитва про гетьмана Мазепу", "Дев'ять життів Нестора Махна", "СБУ. Спецоперація", "Небезпечне кохання", "Майор і магія", "Не зарікайся", "Свінгери", "Кіборги", "Інший Франко".

Актор 17 років перебував у шлюбі з акторкою Ксенією Баша, але 2018 року вони розлучилися. У пари є два сини — молодший Василь і 20-річний Іван, який пішов стопами батьків і навчається в університеті ім. Карпенка-Карого. Карпенка-Карого.

Нагадаємо, Олена Кравець зізналася, чи спілкується з акторами "Кварталу 95". Олена Кравець 25 років виступала у складі "Кварталу 95", проте рік тому завершила свою кар'єру. Весь цей час "Квартал 95" не шукав їй заміну, проте наприкінці грудня стало відомо, що Кравець більше не повернеться.