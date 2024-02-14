"Світлі люди поруч": Віра Брежнєва показала раніше невідоме фото з мамою і сестрами

Старша сестра співачки Галина вже багато років живе в Греції та рідко бачиться з родичами. Однак у Віри Брежнєвої є фотографії, на яких вона зображена з усією своєю сім'єю.

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Співачка Віра Брежнєва показала рідкісне сімейне фото з мамою і трьома своїми сестрами. Знімок артистка опублікувала в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Під час спілкування з підписниками один із них побажав Брежнєвій "світлих людей поруч". У відповідь у сторіс артистка показала сімейне фото — сестер Галину, Анастасію та Вікторію, а також маму Тамару. Сестри на фото одягнені в однакові чорні толстовки в стилі family look. Мама Тамара на цій світлині у світлому худді.

Віра Брежнєва, спілкуючись із підписниками, опублікувала сімейне фото Фото: Скриншот

Зазначимо, що мама Віри Брежнєвої — Тамара Віталіївна Галушка (у дівоцтві — Пермякова) — народилася 8 червня 1952 року. Свого часу закінчила медичне училище і працювала на Придніпровському хімічному заводі.

Віра Брежнєва іноді розміщує у своєму Інстаграм-акаунті фотографії мами Тамари Фото: Віра Брежнєва / Instagram

У Віри є три сестри. Старша Галина, яка народилася 10 травня 1977 року, зараз живе в Греції. Вона веде дуже закритий від публіки спосіб життя і рідко ділиться фотографіями у своєму закритому профілі в соціальних мережах. Анастасія і Вікторія — двійнята, що народилися 22 грудня 1984 року. Вони дуже дружні між собою і часто разом відвідують різні заходи та просто зустрічаються в сімейному колі.

Анастасія Галушка зараз живе в Києві. У жінки двоє дітей — донька та син. Вікторія спочатку працювала в престижній компанії дизайнера Ольги Навроцької, а потім вийшла заміж за шоумена Олександра Цекало. У 2008-му пара одружилася і незабаром у них народилося двоє дітей. Однак після 10 років шлюбу подружжя вирішило розірвати стосунки й розлучитися.

У Віри Брежнєвої є старша сестра і двоє молодших. Фото: Віра Брежнєва / Instagram

Нагадаємо, на початку лютого Ліндсі Лохан здивувала мережу рідкісним фото з чоловіком. Акторка після семи місяців після пологів показала ніжне сімейне фото з чоловіком у статусі батька і мами. Вона тримає своє особисте життя якомога далі від публічності, тому сімейні фото для неї це рідкість.

А наприкінці листопада 2023 року Брук Шилдс показала рідкісне сімейне фото з чоловіком і доньками. Зірка подіумів стала мамою двох дітей — 17-річної Грієр і 20-річної Роуен.