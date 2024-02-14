"Ми вдячні, генерале": турецький співак присвятив пісню Валерію Залужному (відео)

Озан Дайї за допомогою ШІ змінив свій голос у пісні на жіночий. Каже, що таким чином хотів підкреслити мужність і стійкість українок.

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Турецький виконавець Озан Дайї присвятив пісню ексголовнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 12 лютого.

"Я написав мою нову пісню, присвячену генералу Залужному. Дякую за його зусилля і відвагу", — підписав відеоролик співак.

Він зазначив, що є не тільки композитором музики, а й автором слів. В інтерв'ю "Укрінформу" Озан Дайї уточнив, що він написав слова пісні турецькою, потім переклав їх українською. Під час аранжування перетворив свій голос на жіночий вокал за допомогою ефектів штучного інтелекту. Таким чином, хотів підкреслити силу українських жінок.

Щодо самої пісні, то Озан заспівав про те, яким безстрашним, мужнім і незламним є український генерал, і як усі ці його риси вселяли віру і натхнення захищати рідну землю іншим воїнам.

Зазначимо, що музикант народився і все життя прожив у Стамбулі. Понад шість років тому за порадою друга вирушив до України. Після початку повномасштабної війни Дайї почав створювати патріотичні пісні українською, а також двомовні композиції — українською та турецькою.

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