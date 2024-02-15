"Перше спільне фото": Олеся Бацман опублікувала рідкісне фото з Гордоном

Знімку понад десять років. Олесю і Дмитра сфотографували на тлі нічного Тбілісі під час відвідин парою Грузії.

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Журналістка Олеся Бацман опублікувала перше спільне фото зі своїм чоловіком — інтерв'юером Дмитром Гордоном, зроблене 12 років тому. Знімок Бацман розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram у середу, 14 лютого.

На світлині Олеся та Дмитро позують на тлі нічного міста. Журналістка одягнена в чорне пальто простого крою з хутряними вставками. У жінки на цьому фото стриманий натуральний макіяж і зачіска у вигляді завитих локонів. Поруч із нею стоїть Дмитро Гордон у чорному класичному пальті та з небесно-блакитним шарфом на шиї. У руці інтерв'юер тримає окуляри.

"Пам'ятаю це фото... Це перше наше спільне фото, яке ми опублікували в соцмережах. Тбілісі, вечір, понад 12 років тому, день народження нашого друга. Час летить, люблю до місяця і назад", — підписала Олеся фотографію.

Олеся Бацман і Дмитро Гордон зробили спільне фото на тлі нічного Тбілісі Фото: Олеся Бацман / Instagram

Користувачі мережі позитивно відреагували на розміщену фотографію і зробили парі багато компліментів:

За 12 років практично не змінилися. Крута пара.

Усього вам найкращого. Нехай вам щастить.

Ви прекрасна пара.

Любові вам ніжної.

Щастя вам і любові на довгі-довгі роки!!! Ви прекрасні хлопці.

Розумниця та ще й красуня, то рідкісне поєднання! Щастя вам і любові, хлопці, на довгі роки.

До слова, на сторінці Олесі Бацман були й негативні коментарі. Але практично всі вони були пов'язані з російсько-українською війною і написані людьми, які підтримують ЗС РФ.

Нагадаємо, дещо раніше Дмитро Гордон опублікував рідкісне фото і розповів, як починав кар'єру журналіста. Український інтерв'юер 1985 року поговорив із самим Олегом Блохіним, який на той час практично не спілкувався з журналістами. Користувачі соцмережі оцінили цей успіх Гордона.

А на початку жовтня 2023 року Дмитро Гордон опублікував спільне фото з дружиною Олесею Бацман у день її народження. Телеведучій тоді виповнилося 39 років.