Дружина Брюса Вілліса звернулася до хворого актора на День закоханих (фото)

Вілліс бореться з афазією, яка прогресувала до лобно-скроневої деменції. Напередодні його кохана показала архівне фото з "міцним горішком".

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45-річна британська акторка та модель Емма Гемінг-Вілліс поділилася зворушливим постом на День святого Валентина 2024 для свого чоловіка, 68-річного Брюса Вілліса, який страждає від деменції. Фото з коханим мама двох дітей показала підписникам в Instagram.

Емма опублікувала фото, на якому зірка "Міцного горішка" цілує її на фоні Ніагарського водоспаду.

"Любов — це прекрасна річ. Вітаю вас із Днем святого Валентина", — зазначила дружина американського актора.

Донька Брюса Вілліса Таллула, яку він виховав з екскоханою Демі Мур, сказала: "Мені це подобається", а її сестра Румер додала: "Це неймовірно".

Емма зізналася, що, на її думку, фото було зроблене понад 10 років тому.

"Так! Багато років тому! Думаю, це було у 2010 році", — написала знаменитість.

Брюс Вілліс з дружиною

Пізніше вона сказала, що це був березень 2010 року. Пара познайомилася у 2007 році, оприлюднила свої стосунки у 2008 році і одружилася у 2009 році.

У подружжя підростають дві доньки: Евелін, 9 років, і Мейбл, 11 років.

Брюс Вілліс з родиною Фото: Bruce Willis/Instagram

Також у Брюса Вілліса є три спадкоємиці від Демі Мур: Румер, 35 років, Скаут, 32 роки, і Таллула, 30 років.

Лобно-скронева деменція актора впливає на поведінку, вирішення проблем, планування та емоції. Після діагнозу його родина все частіше збирається разом, аби більше часу провести з Брюсом.

Нагадаємо, Демі Мур показала всіх доньок від Брюса Вілліса та їхню онуку.

Також Фокус писав про річницю весілля Брюса Вілліса та Емми Гемінг.