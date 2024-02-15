"Це лякало": перший чоловік Анджеліни Джолі розповів, як намагався домогтися її прихильності

Джонні Лі Міллер і Анджеліна Джолі зв'язали себе узами шлюбу 1996 року, а потім розлучилися 18 місяців потому.

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Джонні Лі Міллер одного разу зробив божевільний трюк, намагаючись справити враження на свою дівчину Анджеліну Джолі, перш ніж він став знаменитим, повідомляє Мirror.

Актор намагався домогтися прихильності голлівудської зірки в 1990-х роках, ще до того, як його ім'я стало прозивним завдяки популярному фільму Денні Бойла "На голці". У недавньому інтерв'ю він пояснив, що цей божевільний досвід він отримав завдяки Джолі.

Джонні Лі Міллер — перший чоловік Анджеліни Джолі Фото: Вiкiпедiя

Вона запропонувала вистрибнути з літака в Каліфорнії і замовила відвідування парашутної школи. Джонні погодився на стрибок, який привів його в жах.

"Я зустрічався з молодою дівчиною на ім'я Анджеліна, і вона сказала: "Давай зробимо що-небудь цікаве на цих вихідних" і "Чому б нам не поїхати в Хемет, це недалеко від Лос-Анджелеса, і не вистрибнути з літака?". Я подумав: "Так, звичайно, звучить здорово", — поділився актор.

Міллер додав: "Вона була крута, як огірок, безстрашна ця жінка. Так, ми зробили стрибок у тандемі. Я не збираюся брехати, мене це лякало, але я все одно це зробив".

Анджеліна Джолі з першим чоловіком Джонні Лі Міллером Фото: Getty Images

Такі екстремальні розваги зовсім не сподобалися Міллеру, який вирішив для себе, що ніколи більше не стрибне з парашутом.

"Я маю на увазі, що насправді ми зробили це тричі, ми зробили цю програму, в якій ви виконуєте трохи більше технічних речей під час кожного стрибка, а потім ми тренувалися для одиночного стрибка, а потім, дякувати богу, було занадто вітряно, тому ми не зробили одиночний стрибок", — пояснив актор.

Джонні Лі Міллер і Анджеліна Джолі зв'язали себе узами шлюбу 1996 року, але розлучилися 18 місяців потому і завершили розлучення 2000 року.

Журналісти вважають, що зараз у житті Джолі після її розриву з другим чоловіком Бредом Піттом триває драма. У колишньої пари шестеро дітей, троє усиновлені — Меддокс, 22 роки, Пакс і Захара, а троє біологічні — Шайло, 17 років, і близнюки Нокс і Вів'єн, 15 років. Повідомляється, що він дуже хоче познайомити своїх дітей із новою коханою дизайнеркою прикрас і фітнес-тренеркою Інес де Рамон. Але в ідеалі хоче "уникнути драми" з їхньою матір'ю, яка, як стверджують джерела, є "їхнім найкращим другом". Інсайдери сказали: "Бред ходить на межі, коли справа доходить до знайомства дітей зі своєю новою дівчиною".

Анджеліна Джалі та Бред Пітт Фото: Backgrid

Нагадаємо, 10 лютого повідомлялося, що Бред Пітт і Анджеліна Джолі досі не закінчили шлюборозлучний процес. Раніше повідомлялося, що розлучення зіркової пари остаточно завершено. Утім, залишилися питання, які ще потрібно вирішити.