Пишні форми Джорджини Родрігес зазнали цензури в Ірані

Фото Кріштіану Роналду з його дітьми та нареченою опублікували в іранській газеті "Амшахрі". Але фігуру Джорджини Родрігес "відредагували".

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Днями Джорджина Родрігес опублікувала фото з 39-річчя Кріштіану Роналду. На сімейному фото вона і діти вітали футболіста з днем народження. Фото опублікували в іранській газеті "Амшахрі". Але форми Джорджини відредагували, щоб вони здавалися менш пишними. Про це пише Daily Mail.

Родрігес на фото була одягнена в обтислу чорну сукню і обіймала старшого сина Роналду, Кріштіану Роналду-молодшого, тоді як сім'я з шести осіб юрмиться навколо святкового торта.

Роналду відсвяткував день народження в колі сім'ї

Фотографію, опубліковану для 621 мільйона передплатників Роналду в Instagram, швидко підхопили новинні агентства в усьому світі, включно з газетою Hamshahri.

Однак замість того, щоб роздрукувати оригінал, тегеранське видання відверто відредагувало знімок так, щоб сідниці Джорджини здавалися менш пишними.

Судячи з усього, журналісти "Хамшахрі" не надто добре вміли працювати з Photoshop, внаслідок чого фігура Джорджини мала дивний вигляд. Незабаром фото з Джорджиною зовсім зникло з сайту газети.

Фігура Родрігес змінилася після невдалого фотошопу Фото: Скриншот

Інсайдер уже повідомив, що наречена Роналду буде засмучена, коли це побачить.

"Вона старанно працює над своїм тілом і дуже пишається своїми формами. Це просто показує, що погляди на жінок у деяких частинах світу спотворені. Це всього лише тіло", — повідомило джерело.

Джорджина Родрігес, у якої 57 мільйонів підписників в Instagram, у минулому регулярно демонструвала свою пишну фігуру.

Однак після переходу Роналду до футбольної команди Саудівської Аравії "Аль-Наср" вона стала проявляти більш консервативний підхід до публікацій у соціальних мережах відповідно до суворого дрес-коду цієї мусульманської країни.

Джорджина Родрігес і Роналду в Саудівській Аравії Фото: instagram.com/georginagio

Як і в Саудівській Аравії, в Ірані діють суворі закони, що регулюють те, що можна і що не можна носити жінкам, продиктовані режимом у Тегерані.

Жінки в країні повинні носити чадру і вільний одяг, що закриває все тіло, крім рук і обличчя.

У разі порушення цих правил жінкам загрожує до 10 років тюремного ув'язнення.

Ці драконівські закони відбиваються на тому, як жінки зображуються в засобах масової інформації.

Обробку фотографії помітили багато користувачів соціальних мереж.

Британсько-іранський актор Омід Джалілі, відвертий критик тегеранського режиму, сказав: "Прояв такої неповаги до жінок шляхом публічного їхнього спотворення говорить багато про що".

Нагадаємо, коли Роналду переїхав до Саудівської Аравії, місцева влада пішла на поступки, дозволивши Джорджині жити разом із ним. За законами цієї країни — неодружені пари не можуть жити в одному будинку, або квартирі. А Роналду і Джорджина ще не одружені. Також вона стала носити більш закритий одяг.