Руні Мара чекає на другу дитину від Хоакіна Фенікса

Актриса повідомила про вагітність, з'явившись на прем'єрі свого нового фільму La Cocina в Берліні. Перша дитина зіркової пари, син Рівер, з'явилася на світ три роки тому.

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Актриса Руні Мара, зірка фільму "Дівчина з татуюванням дракона", чекає на другу дитину від свого нареченого Хоакіна Фенікса. 38-річна зірка "Кошмару на вулиці В'язів" дебютувала в цікавому положенні на прем'єрі свого нового фільму "Кочина" під час Міжнародного кінофестивалю Берлінале. Про це пише DailyMail.

Руні з'явилася на червоній доріжці у вільній чорній сукні і в якийсь момент натягнула поділ, позначивши кругленький живіт.

Руні Мара на Берлінале Фото: Getty Images

Для Руні та Хоакіна Фенікса це буде вже друга дитина. Перша, син Рівер, народилася в серпні 2020 року.

Актори познайомилися на зйомках фільму "Вона" у 2012 році. Незабаром вони почали зустрічатися, але вважають за краще тримати свої стосунки в таємниці і поза увагою преси.

Вони навіть не повідомили про народження сина. Про це ненавмисно проговорився режисер Віктор Косаковський на Цюрихському кінофестивалі 2020 року після показу фільму "Гунда", виконавчим продюсером якого виступив Хоакін.

"До речі, у нього щойно народилася дитина... Прекрасний син на ім'я Рівер", — розповів режисер під час прес-конференції.

Руні Мара і Хоакін Фенікс Фото: Getty Images

Сина Руні та Хоакіна назвали на честь покійного брата Хоакіна. Рівер Фенікс, зірка фільму "Мій особистий штат Айдахо", трагічно загинув від передозування наркотиків 1993 року. Йому було всього 23 роки.

30 жовтня 1993 року Фенікс збирався виступати разом зі своїм близьким другом Флі з Red Hot Chili Peppers у клубі Viper Room, яким тоді володів Джонні Депп, але він прийняв кілька конфліктних препаратів і знепритомнів біля клубу, коли на сцені виступав Депп.

Хоакін і Руні офіційно оголосили про народження свого первістка лише два місяці, коли розповідали в інтерв'ю журналу PEOPLE про переміщених дітей-мігрантів на кордоні США і Мексики.

"Як молодим батькам, нестерпно уявити, як було б, якби нашу дитину забрали в нас на один день, не кажучи вже про роки", — розповіли актори.

Раніше в січні минулого року Руні розповіла про материнство під час подкасту LaunchLeft. "Я люблю його, просто неймовірно сильно. Я думаю, це найкраще, що зі мною могло трапиться", — розповідала актриса.

Нагадаємо, нещодавно Хоакін Фенікс знявся в новому фільмі Рідлі Скотта "Наполеон". Фокус писав про нове творіння режисера і про те, що у нього вийшло.