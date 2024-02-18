Руни Мара ждет второго ребенка от Хоакина Феникса

Актриса сообщила о беременности, появившись на премьере своего нового фильма La Cocina в Берлине. Первый ребенок звездной пары, сын Ривер, появился на свет три года назад.

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Актриса Руни Мара, звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", ждет второго ребенка от своего жениха Хоакина Феникса. 38-летняя звезда "Кошмара на улице Вязов" дебютировала в интересном положении на премьере своего нового фильма "Кочина" во время Международного кинофестиваля Берлинале. Об этом пишет DailyMail.

Руни появилась на красной дорожке в свободном черном платье и в какой-то момент натянула подол, обозначив округлившийся живот.

Руни Мара на Берлинале Фото: Getty Images

Для Руни и Хоакина Феникса это будет уже второй ребенок. Первый, сын Ривер, родился в августе 2020 года.

Актеры познакомились на съемках фильма "Она" в 2012 году. Вскоре они начали встречаться, но предпочитают держать свои отношения в тайне и вне внимания прессы.

Они даже не сообщили о рождении сына. Об этом нечаянно проболтался режиссер Виктор Косаковский на Цюрихском кинофестивале 2020 года после показа фильма "Гунда", исполнительным продюсером которого выступил Хоакин.

"Кстати, у него только что родился ребенок… Прекрасный сын по имени Ривер", — рассказал режиссер во время пресс-конференции.

Руни Мара и Хоакин Феникс Фото: Getty Images

Сына Руни и Хоакина назвали в честь покойного брата Хоакина. Ривер Феникс, звезда фильма "Мой личный штат Айдахо", трагически погиб от передозировки наркотиков в 1993 году. Ему было всего 23 года.

30 октября 1993 года Феникс собирался выступать вместе со своим близким другом Фли из Red Hot Chili Peppers в клубе Viper Room, которым тогда владел Джонни Депп, но он принял несколько конфликтующих препаратов и потерял сознание у клуба, когда на сцене выступал Депп.

Хоакин и Руни официально объявили о рождении своего первенца лишь два месяца, когда рассказывали в интервью журналу PEOPLE о перемещенных детях-мигрантах на границе США и Мексики.

"Как молодым родителям, невыносимо представить, каково было бы, если бы нашего ребенка забрали у нас на один день, не говоря уже о годах", — рассказали актеры.

Ранее в январе прошлого года Руни рассказала о материнстве во время подкаста LaunchLeft. "Я люблю его, просто невероятно сильно. Я думаю, это лучшее, что со мной могло случится", — рассказывала актриса.

Напомним, недавно Хоакин Феникс снялся в новом фильме Ридли Скотта "Наполеон". Фокус писал о новом творении режиссера и о том, что у него получилось.