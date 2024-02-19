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Бачити дуже боляче: зірка "Школи" показала, на що перетворив її будинок "русский мир" (відео)

Ірина Кудошова
Фото: Ірина Кудашова/ Instagram | Ірина Кудашова показала свою постраждалу від ракетної атаки квартиру в Чернігові

Ірина Кудашова вперше потрапила у свою квартиру в Чернігові після того, як та постраждала від вибухів. У ній щонайменше пошкоджено балкон, який буквально розгромило вибуховою хвилею.

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Зірка серіалу "Школа" — українська актриса Ірина Кудашова показала, на що російські окупанти перетворили її квартиру в Чернігові. Відеокадри артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram у неділю, 18 лютого.

У короткому відеоролику Кудашова стоїть, одягнена в білу куртку, посеред кімнати. Камера телефону вихоплює знищений повітряною хвилею балкон і розкидані по кімнаті речі. За вікнами квартири — такі самі будівлі, що залишилися без вікон. Поруч з однією з них — заіржавілі остови легкових машин.

"Мій дім. Наживо це бачити дуже боляче", — підписала вона відео.

Кудашова додала, що тільки зараз їй вдалося вперше потрапити у свою чернігівську квартиру.

Українці в коментарях висловили актрисі своє співчуття:

  • Мені дуже шкода. Тримайтеся.
  • Ніколи не пробачимо. Завжди будемо пам'ятати.
  • Мої щирі співчуття, Ірочко.
  • Я щоразу, коли проходжу повз цей будинок, то виступають сльози. Я з Донецької області Бахмутського району. Мого дому немає і не буде ніколи.

Зазначимо, що Ірина Кудашова народилася в Чернігові, у популярному українському серіалі "Школа" вона зіграла роль Ніки Тихонової.

Нагадаємо, 16 лютого ми писали про те, що 82-річний композитор Ігор Поклад і його дружина постраждали від атаки ЗС РФ. Світлана Поклад якраз попрямувала до вікна, щоб його закрити, коли її відкинуло вибуховою хвилею. Однак навіть після цього жінка знайшла в собі сили допомогти чоловікові спуститися в укриття.

А 13 лютого ми розповідали, як українська актриса розплакалася, говорячи про рідних в окупації. У селі Велика Лепетиха Херсонської області у Віталіни Біблів залишилися тітка і дядько. Є в акторки й родичі в РФ, проте з ними вона припинила спілкування.