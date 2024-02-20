Брітні Спірс заявила, що бути самотньою — це здорово (відео)

Американська поп-співачка Брітні Спірс любить епатувати публіку. Особливо, їй подобається ділиться домашніми танцями.

Related video

Американська поп-співачка Брітні Спірс наполягає, що вона самотня, хоча ходять чутки, що вона все ще зустрічається з Полом Річардом Солізом. Мати двох дітей поділилася ще одним танцювальним відео, повідомляє Мirror.

"Прекрасна неділя. Безнадійний романтик. Розумію, що бути самотнім — це здорово", — написала зірка.

"Брітні і Пол безумовно разом. Він все ще на її фотографіях", — повідомило одне з джерел видання. Минулої доби, через п'ять місяців після розставання з чоловіком Семом Асгарі, Брітні сміливо заявила, що "кохає" когось нового і в її житті з'явився "новий любовний інтерес".

Крім цього, виконавиця хіта "Baby One More Time" опублікувала 18 лютого чергове відео. У підписі до запального ролика вона написала, що їй подобається бути самій. Брітні продемонструвала свої рухи, танцюючи в чорних коротких шортах і чоботях на підборах. Варто зазначити, що коментування до публікації відключено.

Відомо, що в середині січня 2024 року Брітні Спірс видалила свій акаунт в Instagram у 20-ту річницю хіта "Toxic". Тоді вона написала, що більше ніколи не повернеться до музики. Але через кілька днів повернулася в соцмережу й опублікувала танцювальні відео.

Що відомо про стосунки Брітні та Соліза

42-річна Брітні Спірс досі зустрічається з хатньою робітницею Полом Річардом Солізом, якого співачка звільнила після того, як стало відомо про його проблеми із законом. ЗМІ повідомляли про розставання коханців у вересні 2023 року, через місяць після того, як чоловік співачки подав на розлучення. Пізніше стало відомо, що пара все ще разом, при цьому Соліз одружений. Команда Брітні незадоволена стосунками поп-зірки. Пол Річард Соліс має за плечима кілька правопорушень і кримінальних злочинів, хоча незрозуміло, як йому вдалося наблизитися до поп-зірки і навіть працювати на неї.

Раніше повідомлялося, що Брітні Спірс станцювала з сигаретою. Відео артистка вже видалила зі своєї сторінки. Втім, кілька роликів і скріншоти залишилися.