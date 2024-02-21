Кім Кардаш'ян провела вікенд зі своїм новим коханням: зіркою американського футболу

Зірка реаліті-шоу зустрічається з футболістом Оделлом Бекхемом-молодшим. Раніше у Кім були стосунки з коміком Пітом Девідсоном.

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Кім Кардаш'ян поділилася фото в бікіні та мініспідниці Prada. Цікаво, що знімки були зроблені на вихідних, які зірка провела в Лас-Вегасі зі своїм новим бойфрендом, зіркою американського футболу Оделлом Бекхемом-молодшим. І він не родич Девіда Бекхема, хоч і дружить із ним. Про це пише Daily Mail.

Кім побувала на Супербоулі, після відвідала кілька вечірок. А тепер поділилася спогадами про це веселе проведення часу.

Кім Кардаш'ян

У своїх сторіз в Instagram Кім розповіла про свій досвід перегляду шоу в перерві між таймами разом з Хлоєю і Гейлі Бібер.

В одному з відео засновниця SKIMS танцювала зі своєю молодшою сестрою, 39 років, і дружиною Джастіна Бібера, 27 років, насолоджуючись захопливим виступом Ашера.

Останній пост Кім з'явився після того, як її та її хлопця Оделла Бекхема-молодшого помітили разом уперше після того, як у суботу вони разом з'явилися в клубі The Wynn у Лас-Вегасі.

Оделл Бекхем-молодший

Чутки про їхній роман почали з'являтися після вересня минулого року.

Минулого тижня джерело повідомило: "У Кім були романтичні стосунки з Оделлом з минулого літа, і вона думала, що їй вдалося зберегти це в таємниці. Зараз вона більше ні з ким не зустрічається — принаймні, наскільки знають її близькі друзі".

Оделл Бекхем-молодший — відомий під своїми ініціалами OBJ. Оделл — телеведучий, зірка американського футболу. Він грав у команді "Балтиморські ворони" Національної футбольної ліги (НФЛ). Пізніше був обраний командою New York Giants. Його батько, Оделл Бекхем, був відомим бігуном.

У листопаді 2021 року Бекхем і його партнерка Лорен Вуд оголосили, що чекають на первістка. 23 лютого 2022 року Бекхем написав у своєму Instagram, що їхній син народився 17 лютого 2022 року. У вересні минулого року пара повідомила про розставання.

Оделл із сином

Кім і Оделл намагалися зберегти свої стосунки в таємниці, щоб Кардаш'ян не називали "розлучницею".

"Кім дійсно хотіла зберегти цей роман у таємниці з двох причин. По-перше, у нього є однорічний син від колишньої Лорен Вудс. Вони обидва хотіли уникнути будь-яких спекуляцій про те, що він кинув Лорен заради Кім. Друга причина — уникнути негативної реакції з боку Каньє. Після того, через що Каньє змусив пройти Піта Девідсона, Кім хоче уникнути цього за всяку ціну. Тепер це тільки питання часу, коли Каньє скаже щось публічно", — сказав інсайдер.

Нагадаємо, Піт Девідсон і Кім Кардаш'ян зустрічалися деякий час і чудово проводили час разом. Але Каньє Вест буквально зацькував колишню дружину і її нового бойфренда в соцмережах. Піту після розставання з Кім знадобилася допомога психолога.