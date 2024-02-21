Сальма Хаєк привітала свою падчерку Матильду з днем народження (фото)

Актриса і батько Матильди Франсуа-Анрі одружилися 2009 року. У пари є спільна дочка Валентина.

Related video

Американська та мексиканська кіноактриса Сальма Хаєк святкує 23-річчя своєї падчерки Матильди Піно. У вівторок, 20 лютого, 57-річна акторка у своєму пості в Instagram поділилася спільною фотографією на човні та милим зображенням іменинниці зі своїм батьком Франсуа-Анрі Піно.

Матильда з батьком Франсуа-Анрі Піно Фото: instagram.com/salmahayek

"З Днем Народження, Тільді, Тільді, Тільді, ми любимо тебе і так пишаємося тією жінкою, якою ти стала. @mathildepinault", — написала Хаєк.

Матильда стала падчеркою Хаєк після того, як актриса і 61-річний Піно пов'язали себе узами шлюбу в Парижі 2009 року.

Дочка Матильда і сина Франсуа є дітьми французького бізнесмена з його колишньою дружиною Дороті Лепер, з якою він прожив у шлюбі 8 років. У нього також є спільний син Огюстін від моделі Лінди Євангелісти. У 2007 році у Піно і Хаєк народилася дочка Валентина.

Раніше 2022 року в розмові з журналістами Paris Match 2022 року Матильда зазначила, що Хаєк допомогла їй у "повсякденному житті".

"У неї є полум'я, яке мене заспокоює", — розповіла Матильда виданню. "Це допомагає мені в повсякденному житті. Вона вчить мене розставляти пріоритети. Я вже супроводжувала її на зйомках фільмів. Мені вдалося спостерігати, як вона розподіляла свій графік, як вчила тексти ночами. Вона дуже прагматично допомагає мені долати труднощі за труднощами".

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що Сальма Хаєк відзначила 15-ту річницю весілля з Франсуа-Анрі Піно. Пара почала зустрічатися 2006 року, а у вересні 2007 року в них народилася донька. Однак у шлюб вони одружилися тільки 2009 року.