Діти відомої блогерки Рубі Франке відсвяткували її 30-річний термін
Рубі Франке, яка вела блог про виховання та знущалася зі своїх дітей, засудили на 30 років. Її діти записали відео з танцями.
Відому багатодітну матір Рубі Франке, яка вела блог про виховання дітей і водночас морила своїх дітей голодом і знущалася з них, засудили до 30 років за ґратами. Її син Чад записав відео, в якому танцював і радів вироку. Відзначивши відео написом: "Моя мама у в'язниці". Чад радів, покидаючи засідання суду. Про це пише Daily Mail.
Син опальної матері-блогерки Рубі Франке висловив радість з приводу її ув'язнення. Чад Франке — один із шести дітей Рубі. І у відео він з'явився разом зі своєю дівчиною.
Відео було опубліковано за три дні до винесення Рубі вироку у вівторок. Блогера засудили до 30 років ув'язнення за жорстоке поводження з двома своїми власними дітьми в "обстановці, схожій на концентраційний табір".
Чад був у залі суду і покинув його з посмішкою на обличчі. А її донька Шері заявила журналістам, що "справедливість, нарешті, восторжествувала".
42-річна Франке визнала себе винною в жорстокому поводженні з дітьми торік за чотирма пунктами обвинувачення в жорстокому поводженні з дітьми після того, як один з її маленьких дітей втік і розповів сусідові про знущання.
У вівторок 5-й окружний суд штату Юта засудив її до тюремного ув'язнення на строк від одного до 15 років за кожним пунктом обвинувачення (загалом до 60 років).
Скільки часу вона проведе у в'язниці, визначатиме Рада з помилування та умовно-дострокового звільнення штату Юта, а закон штату означає, що вона може відсидіти максимум 30 років.
Франке розридалася в залі суду, вибачилася перед своїми дітьми і сказала судді, що готова відбути свій термін.
У вівторок такий самий вирок було винесено діловому партнеру Франке Джоді Гільдебрандт. Обидві жінки відбуватимуть покарання у в'язниці штату Юта.
Рубі Франке, яку прозвали "Momfluencer", стала інтернет-сенсацією завдяки своєму YouTube-каналу "8 пасажирів", де мільйони глядачів спостерігали, як вона та її тодішній чоловік Кевін Франке виховували та карали своїх шістьох дітей.
Але наприкінці минулого року з'явилися шокуючі заяви, що Франке, мормонка, роками жорстоко поводилася зі своїми дітьми.
Головний заступник прокурора округу Вашингтон Раян Шаум заявив у вівторок у письмовій заяві, що дії Франке і Гільдебрандт є "одними з найгірших випадків жорстокого поводження з дітьми", які він бачив за майже 30 років своєї роботи.
"Понад три місяці двоє дітей віком 9 і 11-12 років утримувалися матір'ю та її діловим партнером в умовах концентраційного табору. Їм регулярно відмовляли в їжі, воді, ліжках для сну і практично у всіх формах розваг. Їм також було заборонено спілкуватися з іншими людьми, і їх ховали в будинку, коли люди приходили в гості", — суддя додав, що дітей примушували займатися ручною працею на відкритому повітрі в сильну літню спеку без взуття і шкарпеток.
"Їх побили, а 12-річного підлітка зв'язали по руках і ногах після того, як він спробував утекти", — додав він.
У залі суду були присутні колишній чоловік Рубі, а також їхні старші діти — Чад і Шарі.
Після винесення вироку прокурор округу Вашингтон Ерік Кларк заявив: "Це справа про релігійний екстремізм. Підсудні, судячи з усього, повністю вірили, що заподіяне ними насильство було необхідним для того, щоб діти могли належним чином покаятися в уявних "гріхах" і вигнати злих духів зі своїх тіл. Гільдебрандт регулярно заявляла, що Бог безпосередньо спілкувався з нею і давав їй вказівки. Франке прийняла Гільдебрандт своїм лідером і слідувала її вказівкам".
Справа Рубі Франке
Блогерку та її ділового партнера було заарештовано в серпні минулого року, після того, як її 12-річний син виліз із вікна будинку Гільдебрандт і прибіг до сусіда по допомогу. Хлопчик був виснажений, а на його руках і ногах були сліди від зв'язування. Сусід зателефонував у службу порятунку.
"Щойно біля моїх вхідних дверей з'явився 12-річний хлопчик і попросив про допомогу. Ми знаємо, що в будинку цього сусіда були проблеми. Він виснажений. У нього скотч на ногах. Він голодний і хоче пити", — сказав сусід поліції.
Хлопчик зізнався, що його зв'язували, а для лікування ран використовували каєнський перець і мед.
Його терміново доставили в місцеву лікарню. Незабаром після цього в тому ж будинку було знайдено його 10-річну сестру, яка була в такому ж жахливому стані.
Четверо неповнолітніх дітей Франке були негайно поміщені під охорону.
В угоді про визнання провини Рубі визнала, що вона катувала свого сина з 22 травня до 30 серпня, примушуючи його годинами займатися фізичними вправами, влітку працювати на відкритому повітрі без достатньої кількості води і ніяк не лікувала його сонячні опіки.
Йому відмовляли в їжі або давали дуже просту їжу, і він був ізольований від інших людей, не маючи доступу до книг, ноутбуків та електроніки.
Після того, як у липні він намагався втекти, його регулярно зв'язували по руках і ногах, іноді наручниками.
Згідно з угодою про визнання провини, Рубі також зізналася, що штовхала свого сина в черевиках, тримала його голову під водою і затискала йому рот і ніс руками.
"Йому також сказали, що все, що з ним робили, було актами кохання", — йдеться в угоді.
Що стосується Кевіна Франке, батька дітей, то його юристи заявили, що він не бачив їх понад рік за бажанням Рубі. Кевін офіційно подав на розлучення зі своєю дружиною в листопаді 2023 року. Заява надійшла за кілька місяців після того, як Рубі вперше було пред'явлено звинувачення в жорстокому поводженні з дітьми. Зараз, як повідомив його адвокат, він хоче відновити стосунки зі своїми дітьми.
За словами його адвоката, у Кевіна "ніколи не було жодних підстав вважати, що його діти зазнають насильства".