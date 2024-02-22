Діти відомої блогерки Рубі Франке відсвяткували її 30-річний термін

Рубі Франке, яка вела блог про виховання та знущалася зі своїх дітей, засудили на 30 років. Її діти записали відео з танцями.

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Відому багатодітну матір Рубі Франке, яка вела блог про виховання дітей і водночас морила своїх дітей голодом і знущалася з них, засудили до 30 років за ґратами. Її син Чад записав відео, в якому танцював і радів вироку. Відзначивши відео написом: "Моя мама у в'язниці". Чад радів, покидаючи засідання суду. Про це пише Daily Mail.

Син опальної матері-блогерки Рубі Франке висловив радість з приводу її ув'язнення. Чад Франке — один із шести дітей Рубі. І у відео він з'явився разом зі своєю дівчиною.

Відео було опубліковано за три дні до винесення Рубі вироку у вівторок. Блогера засудили до 30 років ув'язнення за жорстоке поводження з двома своїми власними дітьми в "обстановці, схожій на концентраційний табір".

Син Рубі Франке — Чад Фото: Скриншот

Чад був у залі суду і покинув його з посмішкою на обличчі. А її донька Шері заявила журналістам, що "справедливість, нарешті, восторжествувала".

42-річна Франке визнала себе винною в жорстокому поводженні з дітьми торік за чотирма пунктами обвинувачення в жорстокому поводженні з дітьми після того, як один з її маленьких дітей втік і розповів сусідові про знущання.

У вівторок 5-й окружний суд штату Юта засудив її до тюремного ув'язнення на строк від одного до 15 років за кожним пунктом обвинувачення (загалом до 60 років).

Скільки часу вона проведе у в'язниці, визначатиме Рада з помилування та умовно-дострокового звільнення штату Юта, а закон штату означає, що вона може відсидіти максимум 30 років.

Франке розридалася в залі суду, вибачилася перед своїми дітьми і сказала судді, що готова відбути свій термін.

У вівторок такий самий вирок було винесено діловому партнеру Франке Джоді Гільдебрандт. Обидві жінки відбуватимуть покарання у в'язниці штату Юта.

Рубі Франке, яку прозвали "Momfluencer", стала інтернет-сенсацією завдяки своєму YouTube-каналу "8 пасажирів", де мільйони глядачів спостерігали, як вона та її тодішній чоловік Кевін Франке виховували та карали своїх шістьох дітей.

Рубі та Кевін Франке зі своїми дітьми Фото: ghgossip

Але наприкінці минулого року з'явилися шокуючі заяви, що Франке, мормонка, роками жорстоко поводилася зі своїми дітьми.

Головний заступник прокурора округу Вашингтон Раян Шаум заявив у вівторок у письмовій заяві, що дії Франке і Гільдебрандт є "одними з найгірших випадків жорстокого поводження з дітьми", які він бачив за майже 30 років своєї роботи.

"Понад три місяці двоє дітей віком 9 і 11-12 років утримувалися матір'ю та її діловим партнером в умовах концентраційного табору. Їм регулярно відмовляли в їжі, воді, ліжках для сну і практично у всіх формах розваг. Їм також було заборонено спілкуватися з іншими людьми, і їх ховали в будинку, коли люди приходили в гості", — суддя додав, що дітей примушували займатися ручною працею на відкритому повітрі в сильну літню спеку без взуття і шкарпеток.

"Їх побили, а 12-річного підлітка зв'язали по руках і ногах після того, як він спробував утекти", — додав він.

У залі суду були присутні колишній чоловік Рубі, а також їхні старші діти — Чад і Шарі.

Після винесення вироку прокурор округу Вашингтон Ерік Кларк заявив: "Це справа про релігійний екстремізм. Підсудні, судячи з усього, повністю вірили, що заподіяне ними насильство було необхідним для того, щоб діти могли належним чином покаятися в уявних "гріхах" і вигнати злих духів зі своїх тіл. Гільдебрандт регулярно заявляла, що Бог безпосередньо спілкувався з нею і давав їй вказівки. Франке прийняла Гільдебрандт своїм лідером і слідувала її вказівкам".

Справа Рубі Франке

Блогерку та її ділового партнера було заарештовано в серпні минулого року, після того, як її 12-річний син виліз із вікна будинку Гільдебрандт і прибіг до сусіда по допомогу. Хлопчик був виснажений, а на його руках і ногах були сліди від зв'язування. Сусід зателефонував у службу порятунку.

"Щойно біля моїх вхідних дверей з'явився 12-річний хлопчик і попросив про допомогу. Ми знаємо, що в будинку цього сусіда були проблеми. Він виснажений. У нього скотч на ногах. Він голодний і хоче пити", — сказав сусід поліції.

Хлопчик зізнався, що його зв'язували, а для лікування ран використовували каєнський перець і мед.

Його терміново доставили в місцеву лікарню. Незабаром після цього в тому ж будинку було знайдено його 10-річну сестру, яка була в такому ж жахливому стані.

Четверо неповнолітніх дітей Франке були негайно поміщені під охорону.

Рубі та Кевін Франке зі своїми дітьми Фото: BNN

В угоді про визнання провини Рубі визнала, що вона катувала свого сина з 22 травня до 30 серпня, примушуючи його годинами займатися фізичними вправами, влітку працювати на відкритому повітрі без достатньої кількості води і ніяк не лікувала його сонячні опіки.

Йому відмовляли в їжі або давали дуже просту їжу, і він був ізольований від інших людей, не маючи доступу до книг, ноутбуків та електроніки.

Після того, як у липні він намагався втекти, його регулярно зв'язували по руках і ногах, іноді наручниками.

Згідно з угодою про визнання провини, Рубі також зізналася, що штовхала свого сина в черевиках, тримала його голову під водою і затискала йому рот і ніс руками.

"Йому також сказали, що все, що з ним робили, було актами кохання", — йдеться в угоді.

Що стосується Кевіна Франке, батька дітей, то його юристи заявили, що він не бачив їх понад рік за бажанням Рубі. Кевін офіційно подав на розлучення зі своєю дружиною в листопаді 2023 року. Заява надійшла за кілька місяців після того, як Рубі вперше було пред'явлено звинувачення в жорстокому поводженні з дітьми. Зараз, як повідомив його адвокат, він хоче відновити стосунки зі своїми дітьми.

За словами його адвоката, у Кевіна "ніколи не було жодних підстав вважати, що його діти зазнають насильства".