Дети известного блогера Руби Франке отпраздновали ее 30-летний срок

Руби Франке, которая вела блог о воспитании и издевалась над своими детьми, осудили на 30 лет. Ее дети записали видео с танцами.

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Известную многодетную мать Руби Франке, которая вела блог о воспитании детей и при этом морила своих детей голодом и издевалась над ними, приговорили к 30 годам за решеткой. Ее сын Чад записал видео, в котором танцевал и радовался приговору. Отметив видео надписью: "Моя мама в тюрьме". Чад радовался, покидая заседание суда. Об этом пишет Daily Mail.

Сын опальной матери-блогера Руби Франке выразил радость по поводу ее заключения. Чад Франке – один из шести детей Руби. И в видео он появился вместе со своей девушкой.

Видео было опубликовано за три дня до вынесения Руби приговора во вторник. Блогера приговорили к 30 годам заключения за жестокое обращение с двумя своими собственными детьми в "обстановке, похожей на концентрационный лагерь".

Сын Руби Франке - Чад Фото: Скриншот

Чад был в зале суда и покинул его с улыбкой на лице. А ее дочь Шери заявила журналистам, что "справедливость, наконец, восторжествовала".

42-летняя Франке признала себя виновной в жестоком обращении с детьми в прошлом году по четырем пунктам обвинения в жестоком обращении с детьми после того, как один из ее маленьких детей сбежал и рассказал соседу об издевательствах.

Во вторник 5-й окружной суд штата Юта приговорил ее к тюремному заключению на срок от одного до 15 лет по каждому пункту обвинения (в общей сложности до 60 лет).

Сколько времени она проведет в тюрьме, будет определять Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Юта, а закон штата означает, что она может отсидеть максимум 30 лет.

Франке разрыдалась в зале суда, извинилась перед своими детьми и сказала судье, что готова отбыть свой срок.

Во вторник такой же приговор был вынесен деловому партнеру Франке Джоди Хильдебрандт. Обе женщины будут отбывать наказание в тюрьме штата Юта.

Руби Франке, которую прозвали "Momfluencer" стала интернет-сенсацией благодаря своему YouTube-каналу "8 пассажиров", где миллионы зрителей наблюдали, как она и ее тогдашний муж Кевин Франке воспитывали и наказывали своих шестерых детей.

Руби и Кевин Франке со своими детьми Фото: ghgossip

Но в конце прошлого года появились шокирующие заявления, что Франке, мормонка, годами жестоко обращалась со своими детьми.

Главный заместитель прокурора округа Вашингтон Райан Шаум заявил во вторник в письменном заявлении, что действия Франке и Хильдебрандт представляют собой "одни из худших случаев жестокого обращения с детьми", которые он видел за почти 30 лет своей работы.

"Более трех месяцев двое детей в возрасте 9 и 11–12 лет содержались матерью и ее деловым партнером в условиях концентрационного лагеря. Им регулярно отказывали в еде, воде, кроватях для сна и практически во всех формах развлечений. Им также было запрещено общаться с другими людьми, и их прятали в доме, когда люди приходили в гости", — судья добавил, что детей заставляли заниматься ручным трудом на открытом воздухе в сильную летнюю жару без обуви и носков.

"Их избили, а 12-летнего подростка связали по рукам и ногам после того, как он попытался сбежать", — добавил он.

В зале суда присутствовали бывший муж Руби, а также их старшие дети – Чад и Шари.

После вынесения приговора прокурор округа Вашингтон Эрик Кларк заявил: "Это дело о религиозном экстремизме. Подсудимые, судя по всему, полностью верили, что причиненное ими насилие было необходимо для того, чтобы дети могли должным образом покаяться в воображаемых "грехах" и изгнать злых духов из своих тел. Хильдебрандт регулярно заявляла, что Бог напрямую общался с ней и давал ей указания. Франке приняла Хильдебрандт своим лидером и следовала ее указаниям".

Дело Руби Франке

Блогер и ее деловой партнер были арестованы в августе прошлого года, после того как ее 12-летний сын вылез из окна дома Хильдебрандт и прибежал к соседу за помощью. Мальчик был истощен, а на его руках и ногах были следы от связывания. Сосед позвонил в службу спасения.

"Только что у моей входной двери появился 12-летний мальчик и попросил о помощи. Мы знаем, что в доме этого соседа были проблемы. Он истощен. У него скотч на ногах. Он голоден и хочет пить", — сказал сосед полиции.

Мальчик признался, что его связывали, а для лечения ран использовали кайенский перец и мед.

Его срочно доставили в местную больницу. Вскоре после этого в том же доме была найдена его 10-летняя сестра, которая была в таком же ужасном состоянии.

Четверо несовершеннолетних детей Франке были немедленно помещены под охрану.

Руби и Кевин Франке со своими детьми Фото: BNN

В соглашении о признании вины Руби признала, что она пытала своего сына с 22 мая по 30 августа, заставляя его часами заниматься физическими упражнениями, летом работать на открытом воздухе без достаточного количества воды и никак не лечила его солнечные ожоги.

Ему отказывали в еде или давали очень простую еду, и он был изолирован от других людей, не имея доступа к книгам, ноутбукам и электронике.

После того, как в июле он пытался сбежать, его регулярно связывали по рукам и ногам, иногда наручниками.

Согласно соглашению о признании вины , Руби также призналась, что пинала своего сына в ботинках, держала его голову под водой и зажимала ему рот и нос руками.

"Ему также сказали, что все, что с ним делали, было актами любви", — говорится в соглашении.

Что касается Кевина Франке, отца детей, то его юристы заявили, что он не видел их более года по желанию Руби. Кевин официально подал на развод со своей женой в ноябре 2023 года. Заявление поступило через несколько месяцев после того, как Руби впервые было предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми. Сейчас, как сообщил его адвокат, он хочет восстановить отношения со своими детьми.

По словам его адвоката, у Кевина "никогда не было никаких оснований полагать, что его дети подвергаются насилию".