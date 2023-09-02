12-летний сын сбежал, чтобы поесть: Руби Франке, которая вела блог о воспитании, арестовали

Мальчик был весь в ранах и с перевязанными конечностями, когда прибежал к соседу с просьбой о помощи. Впоследствии полиция предъявила его матери обвинение в жестоком обращении с детьми, двое из них были госпитализированы в состоянии недоедания.

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Женщине из США, которая вела популярный YouTube-канал с советами по воспитанию, предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми. Это произошло после того, как ее сын прибежал просить помощи у соседа. Деталями дела поделились в издании BBC News.

В штате Юта арестовали блогера Руби Франке и ее бизнес-партнера Джоди Нан Гильдебрандт. Обеим женщинам предъявили обвинения по шести пунктам.

В полиции проинформировали, что 12-летний сын Франке вылез через окно и прибежал к соседу, чтобы попросить воды и поесть. По словам мужчины, мальчик выглядел истощенным, а его конечности были обмотаны клейкой лентой. Правоохранители обнаружили на его теле серьезные раны, а также симптомы недоедания. Ребенка госпитализировали.

В доме партнера Франке нашли 10-летнюю дочь инфлюенсерки также в состоянии недоедания. Ее тоже доставили в больницу. Позже стало известно, что под опеку служб были переданы в общей сложности четверо детей. Это произошло после того, как правоохранители получили ордер на обыск в связи с инцидентом.

1 сентября Франке и Гильдебрандт официально предъявили обвинения в жестоком обращении с двумя детьми, а именно в физическом насилии, недоедании и серьезных эмоциональных травмах. По каждому пункту предусмотрено наказание — заключение на срок до 10 лет и штраф в размере до 10 тысяч долларов.

В медиа передают, что старшая дочь Франке уже отреагировала на арест матери. Она заявила, что "справедливость достигнута".

"Мы годами пытались рассказать полиции и CPS об этом, и очень рады, что они наконец решили принять меры", — добавила она.

Обвиняемая блогер попросила адвоката и не разговаривала с полицейскими.

Фото Руби Франке с семьей Фото: BNN

Что известно о Руби Франке?

41-летняя Руби Франке стала известной на YouTube в 2015 году благодаря каналу 8 Passengers. На нем она рассказывала о воспитании своих шести детей. Канал имел более 2 миллионов подписчиков, но в начале этого года его деактивировали.

В прошлом блогер сталкивалась с негативом из-за своего строгого подхода к воспитанию детей. В частности, ее сын рассказывал о том, как спал несколько месяцев на кресле-мешке в качестве наказания. Также женщина не скрывала, что считает лишение ребенка еды дисциплинарной мерой. Однажды зрители 8 Passengers даже позвонили в местную службу защиты детей.

Партнер Франке — Джоди Нан Гильдебрандт, по данным СМИ, уже имеет испытательный срок на 18 месяцев и едва не потеряла профессиональную лицензию. Сообщается, что она публично обсуждала своего пациента с зависимостью без его разрешения.

Напомним, в Германии неизвестный сбросил несовершеннолетнего украинца с моста, после чего бросил в него бутылкой. По данным СМИ, нападавший сам подошел к компании детей и потребовал, чтобы они разговаривали на русском. Также он утверждал, что Украина якобы развязала войну.

Также в Германии предъявили обвинения 98-летнему мужчине, который в прошлом работал охранником концлагеря. По данным следствия, он способствовал "жестоким и коварным убийствам" тысяч заключенных.