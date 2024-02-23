Дженніфер Еністон знялася в кумедній рекламі, висміюючи зачіску Рейчел Грін (відео)

У ролику знаменитість продемонструвала своє підтягнуте тіло. Це була реклама її бренду "LolaVie".

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вона знімалася в серіалі "Друзі". Зараз вона висміяла знамениту зачіску героїні Рейчел Грін у новій рекламі свого бренду, пише Еxpress.

Можливо, це найбільш копійована зачіска знаменитостей, але Дженніфер Еністон, очевидно, не її фанатка. 55-річна голлівудська актриса висміяла свою знамениту зачіску, яку вона носила в 90-х під час зйомок.

Дженніфер знялася в новому промо-ролику свого бренду з догляду за волоссям LolaVie, який тепер доступний для замовлення в Uber Eats.

У рекламі знаменитість виставила напоказ своє нестаріюче і підтягнуте тіло в шкіряній сукні без бретелей, перебуваючи за лаштунками в гримерці. Зірка мала неймовірний вигляд в обтислому вбранні, а її розпущене меліроване волосся природно спадало хвилями по плечах.

Реклама починається з того, що за кадром оголошують, що LolaVie стала партнером Uber Eats, а закінчується словами: "Я повинна це запам'ятати". У кадрі Дженніфер каже: "Ну, знаєш, щоб щось запам'ятати, потрібно щось забути".

Потім Дженніфер повертається до жінки, яка робить зачіску, сидячи в кріслі поруч із нею, і каже: "Добре, це дуже мила стрижка. Це як маленька кошлатість... Я ніколи раніше такого не бачила".

Нагадаємо, 19 лютого Дженніфер Еністон продемонструвала шикарну стрижку на врученні премії "Вибір народу". Актриса продемонструвала гладке волосся і чубок. Дженніфер вручила нагороду 57-річному акторові Адаму Сендлеру.