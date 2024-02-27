Дружина Бориса Джонсона похвалилася, що купила синові одяг на секонд-хенді (фото)

Керрі Джонсон просуває усвідомлене споживання і сама подає приклад своїм підписницям.

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Незважаючи на те, що експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон — людина не бідна, його дружина Керрі не гребує купувати речі на розпродажах і барахолках. Нещодавно в сторіс Instagram вона похвалилася джемпером для свого молодшого сина Френка, який вона купила за 1 фунт стерлінгів.

На знімку обличчя малюка не видно, проте можна роздивитися червоний в'язаний светр із плюшевим ведмедиком спереду. Його Керрі купила на сайті вживаного одягу Vinted.

"Наймиліша ручна в'язка, куплена на Vinted за 1 фунт. Перемогти", — підписала вона кадр.

Керрі купила синові поношений светр Фото: Instagram carrielbjohnson

Френк — третя спільна дитина Бориса і Керрі. Він з'явився на світ 11 липня 2023 року. Пара вже виховує трирічного сина Вілфреда, який є абсолютною копією батька, і дворічну доньку Ромі.

На своїй сторінці в соцмережі місіс Джонсон часто ділиться кадрами з малюками. Зокрема, нещодавно вони відвідали тематичний парк "Країна Свинки Пеппи", де провели шість годин. Головне правило Керрі — ніколи не показувати обличчя малюків на камеру.

Джонсони проживають у красивому сімейному будинку Брайтвелл-Менор у Брайтвелл-кам-Сотвелл, химерному селі в Оксфордширі. Будинку вартістю 3,8 мільйона фунтів стерлінгів, внесеному до списку Grade II, понад 400 років.

Родзинкою їхнього будинку є територія в п'ять акрів, на якій він розташований. Тут розташований замок, імовірно побудований королем Стефаном у 1150-х роках. Оригінальний рів оточує будинок із трьох боків, зберігаючи багату історію колишнього герцога Нормандії.

У сім'ї також є ставок із качками та город.

Раніше Фокус писав, що дружина Бориса Джонсона показала струнку фігуру в бікіні після народження трьох дітей.