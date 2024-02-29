Загибель "Титана": що незвичайного розповість документальний фільм про катастрофу батискафа

Глядачі почують звуки, які довго були предметом суперечки серед тих, хто досліджує причини аварії батискафа.

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18 червня 2024 року виповнюється рік відтоді, як глибоководний населений апарат "Титан" зазнав аварії, спускаючись до "Титаніка". Документальний фільм "Хвилина за хвилиною: Катастрофа на Титані", присвячений цій трагедії, в якій загинули п'ятеро людей, вийде в ефір на британському каналі Channel 5 6 і 7 березня. У ньому глядачі побачать і почують подробиці однієї з найзагадковіших катастроф минулого року, пише People.

Зокрема буде показано уривок зі стукотів, які рятувальники, як повідомляється, чули під час пошуків ще в червні 2023 року. За словами екскапітана підводного човна ВМС Раяна Ремсі, симетрія між цими ударами була дуже дивною. Інтервал між ними був 30 хвилин.

"Удари ритмічні, наче хтось видає цей звук, і той факт, що він повторюється, справді незвичайний", — каже він.

Про те, що в зоні пошуків зниклого човна чути підводні шуми, стверджувала і Берегова охорона США. Їх нібито виявив канадський літак Р-3.

Однак пізніше цю інформацію спростувала старшина берегової охорони США 3-го класу Бріана Картер.

"Наразі у нас немає нічого, що вказувало б на вибух", — заявила вона 21 червня, через три дні після зникнення підводного човна.

Останні звуки "Титана"

18 червня минулого року пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман Давуд, генеральний директор OceanGate Стоктон Раш, експерт по Титаніку Поль-Анрі Нарголе і британський мільярдер Хеміш Хардінг у "Титані" почали спуск до місця аварії лайнера "Титанік" в Атлантичному океані. Через 105 хвилин об'єкт втратив зв'язок із канадським експедиційним судном "Полярний принц". Спочатку канадці почали пошук самі, але потім звернулися до Берегової охорони США по допомогу.

За пошуками із завмиранням серця стежив увесь світ, оскільки в людей на борту кисню було на 96 годин. Їх шукали цілодобово, проте 22 червня операцію припинили, а всіх, хто був усередині "Титана", визнали загиблими.

Того дня Берегова охорона США підтвердила, що всі п'ятеро людей, ймовірно, загинули після того, як виявили уламки, які, ймовірно, були спричинені "катастрофічним вибухом".

Раніше Фокус писав, що на борту зниклого батискафа був один з найбагатших людей Пакистану, 48-річний житель Великої Британії Шахзада Давуд. Ми також розповідали, що не так із батискафом.