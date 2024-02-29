Критики дали свою оцінку фільму "Дюна: Частина друга"

Оглядачі відзначають високий рівень професіоналізму режисера і наголошують на тому, як майстерно він посилив другу частину картини.

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Ще до свого виходу на великі екрани "Дюна: Частина друга" завоювала абсолютну симпатію кінокритиків, набравши 96% на Rotten Tomatoes і чимало похвальних відгуків у найбільших виданнях.

Рецензії малюють епічну картину якості сиквела як з погляду оповіді, так і з погляду видовищності, і доводять, що друга частина серії набагато краща за першу. Епічний науково-фантастичний фільм 2024 року, знятий Дені Вільневом за сценарієм Вільнева і Джона Спейтса, є другою частиною двосерійної адаптації Вільнева книги Френка Герберта 1965 року.

Критики називають фільм "захопливим, "гіпнотичним" і "видатним подвигом науково-фантастичного кіно" із захопливим сюжетом. У більшій кількості оглядів стверджується, що епічний науково-фантастичний фільм 2024 року не боїться досліджувати складнощі персонажів, містить захопливі послідовності дій і включає актуальні теми. Науково-фантастичні проєкти часто ігнорують свої історії на користь створення унікального та захопливого сюжету, однак у "Дюні 2" це врівноважено.

У фільмі багато спеццефектів, але вони не перебивають основний сюжет

У своєму огляді для The New York Times Манохла Даргіс пише, що Дені Вільньов пішов ще далі і далі у своєму продовженні.

"Дія відбувається після першого фільму. Продовження сміливо і швидко відновлює історію, демонструючи водночас фантасмагоричні та знайомі бачення. Подібно до героя з хвацькою зачіскою Тімоті Шаламе, який керує жахливими піщаними черв'яками пустелею, наче візник, Вільньов приручив Левіафана. Мистецтво кінематографічного видовища живе і приголомшливе в "Дюні: Частина друга"", — зазначає вона.

За її словами, режисер знову дозволив собі масу вільностей в адаптації 528-сторінкового роману Герберта. Він скоротив або вирізав персонажі, сюжетні лінії та обсяги діалогів, однак це не зробило фільм неповним.

Особливу увагу Даргіс приділила грі Тімоті Шаламе (Пол Атрейдес) і Зендеї (Чані):

"Шаламе і Зендея складають привабливий дует, і ці двоє акторів з відчутною легкістю підходять один одному, оскільки їхні персонажі зближуються. На обох акторів приємно дивитися, вони настільки ж глядабельні й гламурні, як старомодні голлівудські зірки".

Критики відзначають приголомшливу гру Тімоті Шаламе і Зендеї Фото: Скриншот

Своєю чергою Брайан Таллеріко, президент Чиказької асоціації кінокритиків, зазначає:

"Дюну: Частина друга" напередодні її виходу порівнюють з "Імперією завдає удару у відповідь", і це не зовсім правильно. Найкраще порівняння — "Володар перснів: Дві вежі", ще один фільм, який ґрунтувався на тому, що ми знали про персонажів із першого фільму, додав кілька нових і справді посилив відчуття безперервної битви і небезпеки. Як і в обох фільмах, третій розділ здається неминучим. Критикам доведеться придумати новий синонім слову "масивність"".

Таллеріко зазначає, що сюжет картини, безсумнівно, багатший, ніж у першому фільмі, але його головні переваги знову перебувають на рівні ремесла. "Грейг Фрейзер, який уперше отримав "Оскара" за операторську роботу, перевершує свою роботу приголомшливим використанням кольору і світла.

"Річ у тім, як сонце падає на обличчя Шаламе під певним кутом, або в абсолютно різних палітрах, що відрізняють Гарконненів і Вільних. Коричневі та сині кольори пустельної культури здаються не стільки сухими, скільки приземленими й тактильними, тоді як світ Гарконненів настільки позбавлений кольору, що часто він буквально чорно-білий — навіть те, що схоже на феєрверк, вибухає, наче хтось кидає безбарвну фарбу в стіну. Оскароносна музика Ганса Циммера в першому фільмі здалася мені трохи перебільшеною, але він уміло розрізняє культури тут, знаходячи більше металічних звуків для холодних Харконненів, щоб урівноважити гарячу музику Вільних. Нарешті, ефекти і звукове оформлення цього разу здаються більш щільними, а хореографія боїв нагадує, наскільки погано це було зроблено в інших блокбастерах", — пояснює він.

"Вільньов привносить пристрасть і деталі в проєкт, просочений кінематографічними легендами і знаннями. Занедбаний фільм Алехандро Ходоровскі 1970-х років "Дюна" залишається болісним питанням "а що, якщо"; Адаптація Девідом Лінчем науково-фантастичної епопеї Герберта в 1984 році була амбітною, але здебільшого відкинутою хорошою спробою. Не допомогло і те, що Джордж Лукас, схоже, підняв більшу частину сюжету і загальної атмосфери книги, створивши "Зоряні війни", наповнивши її щедрою порцією ностальгії та грайливого гумору. Фільми Вільнева "Дюна" заслуговують на захоплення хоча б своєю вірністю та амбіціями", — додає Енн Хорнадей з Washington Post.

Світова прем'єра фільму "Дюна: частина друга" стартувала у світовому прокаті 29 лютого.

Раніше Фокус писав, чому варто піти на цей фільм.