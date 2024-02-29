Нікола Пельтц сходила на обід із чоловіком і продемонструвала свій бездоганний стиль (фото)

Нікола Пельтц разом зі своїм чоловіком і зірковою свекрухою зараз перебуває у Франції. Усі очікують, що вона візьме участь у показі Вікторії Бекхем.

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Американська акторка Нікола Пельц продемонструвала своє бездоганне почуття стилю, вирушаючи на обід із чоловіком Брукліном Бекхемом під час Тижня моди в Парижі в середу, 28 лютого, повідомляє Daily Mail.

29-річна знаменитість продемонструвала свій прес у білій укороченій шубі зі штучного хутра в поєднанні зі штанами в тонку смужку з низькою посадкою. Вона збільшила свій зріст, одягнувши масивні чорні черевики на підборах. Образ Нікола доповнила сонцезахисними окулярами в стилі 90-х.

Тим часом 24-річний Бруклін обрав повсякденний одяг. Він був одягнений у темно-синій кардиган, широкі штани і білу футболку.

Слід зазначити, що це не перший випадок, коли Нікола обирає кожушок зі штучного хутра. Минулого тижня вона продемонструвала образ у червоному короткому кожушку з довгим хутром.

Нікола Пельтц Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham

Раніше, 27 лютого, її свекруха Вікторія натякнула, що Нікола візьме участь у показі її колекції. 49-річна модельєрка, яка нині змушена ходити на милицях після того, як зламала ногу, притулилася до Ніколи, коли вони позували для милого селфі в дзеркалі.

"Підготовка до показу і примірка в Парижі!!! Цілую @NicolaAnnePeltzBeckham xx", — написала модельєр.

Нікола мала неймовірний вигляд у прозорій тюлевій сукні, яка підкреслювала її стрункі ноги, що ще більше подовжувалися парою високих білих підборів. Американська акторка гарно уклала свої темні локони, а на руці блиснула величезною обручкою з діамантом. Тим часом Вікторія вибрала обтислий чорний ансамбль.

Раніше повідомлялося, що Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем відвідали гала-вечір. Зіркове подружжя стало гостями популярної серед зірок події.