Як принц Вільям і король Чарльз допомогли Кейт Міддлтон "дорости" до її ролі

Принцеса Кейт останніми роками користується великою популярністю. На кожному етапі її підтримували чоловік і тесть.

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Експертка з питань королівської сім'ї Дженні Бонд вважає, що принцеса Кейт Міддлтон є одним із найвидатніших надбань королівської сім'ї.

Врівноважена, впевнена в собі і практична, вона неймовірно популярна в суспільстві. Але їй потрібен був час, щоб пристосуватися до такого життя. Бонд розповіла, хто завжди підтримував, підказував і направляв Кейт, повідомляє Мirror.

Авторка матеріалу зазначає, коли Кейт йшла до вівтаря, вона чудово усвідомлювала, що долучається до однієї з найбагатших родин на планеті і, по суті, одного дня стане королевою. Це — неймовірна перспектива. Її чоловік принц Вільям і король Великої Британії Чарльз ІІІ завжди були поруч із нею і направляли її на кожному етапі шляху.

"Кейт отримала величезну підтримку, похвалу і керівництво з боку чоловіка і тестя, що допомогло їй вирости у впевнену і популярну принцесу, якою вона є сьогодні", — зазначила Дженні Бонд.

Хоча король Карл, можливо, не завжди міг бути поруч зі своїми дітьми стільки, скільки йому хотілося, через його величезне навантаження, підтримка, яку він надавав своєму синові і "улюбленій невістці", була на головному місці. Підтримка короля не тільки дозволила парі бути поруч один з одним, особливо у важкі часи, але також дала їм час створити люблячу сім'ю, в якій вони зможуть ростити своїх дітей: 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту і п'ятирічного принца Луї.

Говорячи про "еволюцію" Кейт, Дженні додала: "Вважаю, спочатку вона здавалася трохи сором'язливою. Але Вільям заслуговує великої похвали, тому що він ніколи не заздрив увазі, яку отримує його дружина. Він завжди демонстрував, що дуже пишається своєю дружиною.

"Вільям без причіпок дозволяє їй бути в центрі уваги. Вони неймовірно сильна пара, що вселяє в принцесу велику впевненість. Принц Уельський завжди намагався направляти, підтримувати і заохочувати Кейт у всьому, що вона робила. Він безмірно пишається нею", — вважає експерт.

Нагадаємо, 29 лютого повідомлялося про те, які чотири продукти не їдять члени королівської сім'ї. Королівська сім'я, можливо, зможе насолодитися одними з найрозкішніших страв на планеті, приготованими висококласними кухарями. Але є продукти, які їм не можна їсти.