Как принц Уильям и король Чарльз помогли Кейт Миддлтон "дорасти" до ее роли

Принцесса Кейт в последние годы пользуется большой популярностью. На каждом этапе ее поддерживали муж и тесть.

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Эксперт по вопросам королевской семьи Дженни Бонд считает, что принцесса Кейт Миддлтон является одним из величайших достояний королевской семьи.

Уравновешенная, уверенная в себе и практичная, она невероятно популярна в обществе. Но ей потребовалось время, чтобы приспособиться к такой жизни. Бонд рассказала, кто всегда поддерживал, подсказывал и направлял Кейт, сообщает Мirror.

Автор материала отмечает, когда Кейт шла к алтарю, она прекрасно осознавала, что присоединяется к одной из самых богатых семей на планете и, по сути, однажды станет королевой. Это — невероятная перспектива. Ее муж принц Уильям и король Великобритании Чарльз ІІІ всегда были рядом с ней и направляли ее на каждом этапе пути.

"Кейт получила огромную поддержку, похвалу и руководство со стороны мужа и тестя, что помогло ей вырасти в уверенную и популярную принцессу, которой она является сегодня", — отметила Дженни Бонд.

Хотя король Карл, возможно, не всегда мог быть рядом со своими детьми столько, сколько ему хотелось, из-за его огромной нагрузки, поддержка, которую он оказывал своему сыну и "любимой невестке", была на главном месте. Поддержка короля не только позволила паре быть рядом друг с другом, особенно в трудные времена, но также дала им время создать любящую семью, в которой они смогут растить своих детей: 10-летнего принца Джорджа, 8-летнюю принцессу Шарлотту и пятилетнего принца Луи.

Говоря об "эволюции" Кейт, Дженни добавила: "Полагаю, поначалу она казалась немного застенчивой. Но Уильям заслуживает большой похвалы, потому что он никогда не завидовал вниманию, которое получает его жена. Он всегда демонстрировал, что очень гордится своей супругой.

"Уильям без придирок позволяет ей быть в центре внимания. Они невероятно сильная пара, что вселяет в принцессу большую уверенность. Принц Уэльский всегда старался направлять, поддерживать и поощрять Кейт во всем, что она делала. Он безмерно гордится ею", — считает эксперт.

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