Емілі Ратаковскі представила новий образ із кучерявим волоссям на Тижні моди в Парижі (фото)

Знаменитість обрала незвичайну сукню, яка підкреслила її красиву фігуру. При цьому зірка подіумів мала дуже елегантний вигляд.

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Відома американська модель і акторка 32-річна Емілі Ратаковскі 29 лютого продемонструвала своє постійно мінливе почуття стилю, дебютувавши з новою ефектною кучерявою зачіскою на Тижні моди в Парижі, повідомляє Daily Mail.

Знаменитість була одягнена в приголомшливу чорну приталену міні-сукню з високим коміром і довгими рукавами. Свій образ Емілі доповнила шикарними сонцезахисними окулярами, чорною сумкою і чорними балетками. Коротка сукня зі щільної тканини підкреслила її довгі ноги, а через руку Емілі накинула легкий шкіряний жакет, теж чорного кольору.

Модель Емілі Ратаковскі на Тижні моди в Парижі Фото: Getty Images

Зірка прославилася 2013 року, коли з'явилася в скандальному кліпі Робіна Тіка і Фаррелла Вільямса "Розмиті лінії". Нещодавно стало відомо, що Ратаковскі веде "заключні переговори" про приєднання до акторського складу серіалу "Занадто багато". Вона зіграє колишню дівчину Фелікса Вілла Шарпа, яка вступила в нові стосунки з американською емігранткою Джесікою, яку грає Меган Сталтер.

Ця стрічка, що складатиметься з десяти частин, є останнім дітищем зірки "Дівчаток" Олени Данем і розповідає про Джессіку, яка переживає розрив стосунків, хоча героїня думала, що вони триватимуть вічно. Останнім акторським проєктом Емілі став кліп Тревіса Скотта 2024 року "Я знаю?", а також участь у серіалі американських комедійних скетчів 2023 року "Історія світу, частина II".

Нагадаємо, 28 лютого Фокус писав про те, що Емілі Ратаковскі в Парижі представила два яскравих образи.