Два яскраві образи Емілі Ратаковскі в Парижі (фото)
Знаменитість обрала темне відверте вбрання, яке підкреслило її красиву фігуру. При цьому зірка подіумів мала дуже елегантний вигляд.
Американська модель і акторка Емілі Ратаковскі на Тижні моди в Парижі продемонструвала два яскраві образи, повідомляє Daily Mail.
27 лютого 32-річна модель продемонструвала свою струнку фігуру і шикарне декольте в чорній сукні довжиною до колін з дуже глибоким вирізом і зухвалим розрізом по центру. Свій образ вона доповнила високими чобітьми з відкритим носком. Її вбрання привертало увагу оточуючих до підтягнутих ніг.
Авторка збірки есеїв "Моє тіло" елегантний образ підкреслила простим блискучим чорним клатчем. Вона розпустила блискуче волосся, зробивши рівний проділ по середині.
Сьогодні, 28 лютого, Емілі одягла нове елегантне вбрання, яке ефектно підкреслило її струнку фігуру. Модель одягла чорний шкіряний топ на одне плече і довгу завужену спідницю з невеликою кишенею. На правій руці була довга чорна рукавичка.
Образ Ратаковскі доповнила сонцезахисними окулярами і маленькою сумочкою. На ногах були чоботи на підборах. Волосся Емілі було розпущене.
Відомо, що знаменитість повернулася до акторської майстерності і веде переговори про зйомки у фільмі "Занадто багато". Вона виконає роль колишньої дівчини Фелікса Вілла Шарпа, яка вступила в нові стосунки з американською емігранткою Джесікою, яку грає Меган Сталтер. Зйомки відбуватимуться в Нью-Йорку і Лондоні.
Що відомо про кар'єру Емілі Ратаковскі
У 14 років Емілі Ратаковскі підписала контракт із модельним агентством Ford Models. Поєднувала навчання в школі з роботою моделі. Після школи вступила до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, де провчилася рік, вивчаючи образотворче мистецтво, після чого вирішила повністю присвятити себе модельній кар'єрі.
Працювала з брендами одягу Forever 21 і Nordstrom, але стала відомою як модель після зйомки кількох фотосесій з фотографом Тоні Дюраном. Емілі знімалася в серіалі "АйКарлі", де виконувала роль Таші. Знялася у двох музичних кліпах: "Blurred Lines" Робіна Тіка і "Love Somebody" групи Maroon 5. Зйомка топлес у "Blurred Lines" принесла їй широку популярність. YouTube спочатку заблокував відверту версію кліпу, але пізніше повернув її.
У листопаді 2021 року випустила збірку есеїв "Моє тіло", у якій розповідає про становлення своєї кар'єри. У книзі порушуються актуальні проблеми сімейних стосунків і сексизму.
Нагадаємо, 20 лютого Емілі Ратаковскі продемонструвала стильну куртку на весну 2024 року. Зірка подіумів показала, як звичайний образ зробити цікавим і стильним. Вона поєднала бомбер зі спідницею.