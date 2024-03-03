Актор Марк Додсон, голос Могвая з "Гремлінів", помер у 64 роки (фото, відео)

Причиною смерті актора став великий серцевий напад уві сні. Він так і не встиг зустрітися зі своїми шанувальниками.

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Американський актор Марк Додсон помер у 64 роки від інфаркту. Смерть наздогнала його уві сні, повідомила TMZ його дочка Сіара.

Марк, відомий тим, що озвучував персонажів у "Зоряних війнах: Повернення джедая" і "Гремлінах", прилетів до Евансвілла (Індіан) на фестиваль жахів, який мав відбутися на вихідних, і зареєструвався в готельному номері. Однак зустрінеться з шанувальниками не вийшло: уві сні у нього стався обширний серцевий напад.

За словами доньки, Додсон дуже любив своїх шанувальників і щоразу з радістю поспішав на зустрічі з ними.

Уперше про Марка заговорили 1983 року, коли в Голлівуді він озвучив Салаціуса Крамба в "Поверненні джедая", персонажа, відомого своїм високим голосом. Рік потому його обрали на роль голосу Могвая в "Гремлінах".

Могвай — персонаж, якому подарував свій голос Додсон Фото: Фото из открытых источников

У 1990 році він повернувся у всесвіт Гремлінів 1990 року, щоб озвучити головного персонажа у фільмі "Гремліни 2: Нова партія". Актор також працював над картиною жахів 1985 року "День мертвих", а потім з'явився в "Зоряних війнах: Пробудження сили" 2015 року.

Крім роботи в кіно, Марк також озвучував персонажів у відеоіграх, радіо- і телерекламі.

"Марк додав "свій унікальний голос і звук до кожного персонажа і сценарію, до якого він торкався", — зазначило джерело TMZ.

Гіркоту втрати поділяє і фонд Пітера Мейх'ю, створений на згадку про культового актора, який зіграв Чубакку в серіалі "Зоряні війни".

"З важким серцем ми дізнаємося про смерть Марка Додсона. Марк був щирим і кумедним, і персонажі, яких він втілив у життя, завжди будуть такими ж знаковими, як і він був добрим. Спасибі за все, Марк, за тобою сумують", — написали на сторінці організації в Instagram.

Раніше Фокус писав, що помер актор Кеннет Мітчелл. Йому було всього 49 років.