Ізраїль виключив текст про напад ХАМАСу зі своєї пісні для Євробачення

Текст пісні "Жовтневий дощ" від Еден Голан буде змінено після того, як керівники пісенного конкурсу попередили, що початковий текст був "занадто політичним". Ізраїль був обурений претензіями.

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Ізраїль виключив текст про напад ХАМАСу зі своєї пісні на Євробаченні після того, як керівники пісенного конкурсу попередили, що пісня "Жовтневий дощ" занадто політична. Еден Голан співала про теракт 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС вторгся на територію Ізраїлю і вчинив напад на кібуци та музичний фестиваль "Нова", що відбувався в пустелі. Про це пише Daily Mail.

Євробачення, яке цього року пройде з 7 до 11 травня у шведському місті Мальме, позиціонує себе як неполітичний захід і може дискваліфікувати учасників, які, як вважається, порушили це правило.

Але потенційна пісня Ізраїлю "Жовтневий дощ", виконана Еденом Голаном, імовірно, посилається на жертв нападу ХАМАСу на південь Ізраїлю 7 жовтня і, імовірно, порушує правила неупередженості конкурсу.

Національна телекомпанія Ізраїлю Kan, якій доручено обрати пісню своєї країни, заявила сьогодні, що Ізраїль погодився переглянути тексти.

Згідно з текстом пісні, що просочився в ЗМІ і пізніше підтверджений ЗМІ, в ній були рядки "Там не залишилося повітря, щоб дихати" і "Вони всі були хорошими дітьми, кожен з них" — очевидні натяки на людей, які ховалися в бункерах від терористів ХАМАСу. Ті влаштували серію вбивств і викрадень людей на музичному фестивалі "Нова" просто неба та в інших місцях, що спровокувало війну в секторі Газа.

"Танці в бурі / Нам нема чого приховувати / Відвези мене додому і залиш світ позаду / І я обіцяю, що це ніколи більше не повториться / Я все ще мокрий від цього жовтневого дощу / Жовтневого дощу", — співає Голан.

У пісні також є рядки зі словами "квіти" — так у військовому коді позначають загиблих на війні солдатів.

Національна телекомпанія Ізраїлю Kan заявила, що попросила авторів "Жовтневого дощу" і фіналіста, який посів друге місце, з піснею "Dance Forever" переглянути свої тексти, зберігши при цьому свою творчу свободу. Потім він офіційно вибере пісню для надсилання в комітет Євробачення.

Ізраїльська телекомпанія заявила, що погодилася внести зміни на прохання президента країни Ісаака Герцога.

"Президент наголосив, що саме зараз, коли ті, хто нас ненавидить, прагнуть відсунути й бойкотувати Державу Ізраїль на кожному етапі, Ізраїль повинен звучати свій голос із гордістю й високо піднятою головою та піднімати свій прапор на кожному світовому форумі. Особливо цього року", — заявили в телекомпанії.

Високопоставлені ізраїльські чиновники та громадські діячі раніше заявляли, що будь-яка спроба покарати баладу буде "скандальною". Міністр культури Ізраїлю Мікі Зохар у соціальних мережах поскаржився на повідомлення про посилення перевірки матеріалів Ізраїлю.

Еден Голан Фото: Walla!

Ізраїльсько-британський ілюзіоніст Урі Геллер також прокоментував ситуацію, сказавши: "Заради всього святого, пісня України, яка перемогла у 2022 році, була присвячена стійкості українського народу, то в чому ж проблема? Це явно інше правило, тому що це Ізраїль".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про співачку Еден Голан, яка представлятиме Ізраїль на конкурсі "Євробачення".

А Ісландію може представляти палестинець. Башара Мурада називають "палестинською Леді Гагою" і він представив пісню "Дикий Захід".