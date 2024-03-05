Пенні Мордонт, зірка коронації Чарльза, продає своє знамените вбрання

Пенні Мордонт на коронації несла Державний меч і здобула неймовірну популярність після трансляції коронації короля Чарльза III у Вестмінстерському абатстві.

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Пенні Мордонт, член Парламенту від консерваторів, яка також обіймає посаду лорда-голови Таємної ради, стала першою жінкою в історії, яка зіграла настільки важливу роль коронації. На коронації вона несла державний меч і брала участь у символічній процедурі викупу. І підкорила соцмережі своєю красою та ефектним бірюзовим вбранням, яке вона й продає на благодійному аукціоні. Про це пише Daily Mail.

Пенні Мордонт, яку колись визнали "найсексуальнішою депутаткою Великої Британії" і яка зробила невдалу заявку на посаду прем'єр-міністра, відігравала ключову роль у Вестмінстерському абатстві.

Тепер вона зізналася, що продає своє знакове бірюзове вбрання, в якому була на III коронації короля Чарльза.

Пенні Мордонт на коронації короля Чарльза Фото: Getty Images

У бесіді з журналістами вона сказала: "Я ніколи більше не зможу носити це, якщо тільки не піду на маскарадну вечірку!".

Депутатка від Консервативної партії, яка одягла королівську бірюзову сукню і накидку разом із головним убором з вишивкою, має намір продати ансамбль, а виручені кошти підуть на фінансування проєктів у її Портсмутському виборчому окрузі.

Пенні Мордонт на коронації короля Чарльза

Вона додала: "Мені здалося, що це має принести користь. Це така культова сукня, що її слід продати і використати гроші на що-небудь хороше".

Пенні розповіла, що обрала вірусний ансамбль, бо хотіла "вписатися" і мати "сучасний вигляд для сучасного короля".

Вона також додала, що зупинила свій вибір на вбранні з накидкою, тому що воно виглядало "історичним" і віддає данину поваги військовим.

Її ефектне вбрання, а також її манера триматися з Державним мечем у Вестмінстерському абатстві дозволили Пенні закріпитися в суспільній свідомості.

Пенні Мордонт на коронації короля Чарльза

Незважаючи на те, що уніформа лорда-президента традиційно складається з чорної мантії, оскільки Пенні була першою жінкою, яка взяла на себе цю роль, вона працювала з фахівцями над створенням бірюзової сукні.

Вишиті вручну золоті папороті на плечах накидки і капелюхи відсилали до традиційної уніформи Таємної ради, а також віддавали данину поваги її прибережному виборчому округу Портсмут-Норт.

В її церемоніальну роль лорда-президента таємної ради і носія Державного меча в обов'язки Пенні протягом важливого дня входило носіння меча, який важить 3,6 кг протягом 51 хвилини поспіль.

Після того як Пенні пронесла Державний меч на церемонії, їй передали інший меч, меншого розміру, який благословив архієпископ Кентерберійський, перш ніж Мордонт передала його королю, який прикріпив його до свого пояса.

Після важливого дня Пенні розповіла, що вона пройшла курс тренувань, що включає віджимання, а також тренувалася з обважненою копією меча.

Минулого року на сторінці парламенту Великої Британії в Instagram було оголошено, що відвідувачі зможуть побачити сукню Пенні особисто до 2 вересня. Вбрання було частиною ширшої експозиції, в якій поєднувалися церемоніальні сукні та уніформа, які носили члени парламенту і співробітники під час коронації короля.

Пенні Мордонт на акції на підтримку України

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ще одну зірку коронації, красивого конюха Джонатана Томпсона, який став інтернет-феноменом під час коронації, перевели на "менш публічну роль" у Букінгемському палаці.