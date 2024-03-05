Пенни Мордонт, звезда коронации Чарльза, продает свой знаменитый наряд

Пенни Мордонт на коронации несла Государственный меч. И обрела невероятную популярность после трансляции коронации короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве.

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Пенни Мордонт, член Парламента от консерваторов, также занимающая пост лорда-председателя Тайного совета, стала первой женщиной в истории, которая сыграла настолько важную роль коронации. На коронации она несла государственный меч и участвовала в символической процедуры выкупа. И покорила соцсети своей красотой и эффектным бирюзовым нарядом, который она и продает на благотворительном аукционе. Об этом пишет Daily Mail.

Пенни Мордонт, которая когда-то была признана "самым сексуальным депутатом Великобритании" и сделала неудачную заявку на пост премьер-министра, играла ключевую роль в Вестминстерском аббатстве.

Теперь она призналась, что продает свой знаковый бирюзовый наряд, в котором была на III коронации короля Чарльза.

Пенни Мордонт на коронации короля Чарльза Фото: Getty Images

В беседе с журналистами она сказала: "Я никогда больше не смогу носить это, если только не пойду на маскарадную вечеринку!".

Депутат от Консервативной партии, которая надела королевское бирюзовое платье и накидку вместе головным убором с вышивкой, намерена продать ансамбль, а вырученные средства пойдут на финансирование проектов в ее Портсмутском избирательном округе.

Пенни Мордонт на коронации короля Чарльза

Она добавила: "Мне показалось, что это должно принести пользу. Это такое культовое платье, что его следует продать и использовать деньги на что-нибудь хорошее".

Пенни рассказала, что выбрала вирусный ансамбль, потому что хотела "вписаться" и выглядеть "современно для современного короля".

Она также добавила, что остановила свой выбор на наряде с накидкой, потому что он выглядел "историческим" и отдает дань уважения военным.

Ее эффектный наряд, а также ее манера держаться с Государственным мечом в Вестминстерском аббатстве позволили Пенни закрепиться в общественном сознании.

Пенни Мордонт на коронации короля Чарльза

Несмотря на то, что униформа лорда-президента традиционно состоит из черной мантии, поскольку Пенни была первой женщиной, взявшей на себя эту роль, она работала со специалистами над созданием бирюзового платья.

Вышитые вручную золотые папоротники на плечах накидки и шляпы отсылали к традиционной униформе Тайного совета, а также отдавали дань уважения ее прибрежному избирательному округу Портсмут-Норт.

В ее церемониальную роль лорда-президента тайного совета и носителя Государственного меча в обязанности Пенни в течение важного дня входило ношение меча, который весит 3,6 кг в течение 51 минуты подряд.

После того как Пенни пронесла Государственный меч на церемонии, ей передали другой меч, меньшего размера, который благословил архиепископ Кентерберийский, прежде чем Мордонт передала его королю, который прикрепил его к своему поясу.

После важного дня Пенни рассказала, что она прошла курс тренировок, включающий отжимания, а также тренировалась с утяжеленной копией меча.

В прошлом году на странице парламента Великобритании в Instagram было объявлено, что посетители смогут увидеть платье Пенни лично до 2 сентября. Наряд был частью более широкой экспозиции, в которой сочетались церемониальные платья и униформа, которые носили члены парламента и сотрудники во время коронации короля.

Пенни Мордонт на акции в поддержку Украины

Напомним, ранее стало известно, что еще одна звезда коронации, красивый конюший Джонатан Томпсон, который стал интернет-феноменом во время коронации, был переведен на "менее публичную роль" в Букингемском дворце.