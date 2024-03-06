"Мої любов і щастя": лідер "Без Обмежень" привітав сина з іменинами і показав сімейні фото

Синові Сергія Танчинця виповнилося шість років. Користувачі соцмережі, в якій співак опублікував вітальний пост, також приєдналися до найкращих побажань для Лук'яна.

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Сергій Танчинець — лідер українського музичного гурту "Без Обмежень" — зворушливо привітав свого сина Лук'яна з днем народження. Привітання та фотографії з хлопчиком Танчинець опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Цьому неймовірному хлопчику сьогодні шість! Моє кохання! Моє щастя!" — написав артист.

Також він показав фотографії з сином. На одній із них Лук'ян, одягнений у яскраво-помаранчеву толстовку, з посмішкою їсть морозиво. Губи у хлопчика перемазані десертом. У руках він тримає ложку зі шматочком ласощів. За спиною у дитини видно прикрашену новорічну ялинку.

Сергій Танчинець показав, як його син їсть улюблені ласощі Фото: sergii_tanchynets/instagram

На другому фото Лук'ян зображений разом зі своїм батьком. Хлопчика знову сфотографували під час поїдання десерту: в руках він тримає ложку, а поруч із ним на знімку видно край піали з морозивом бананового кольору. На Лук'яні — червона кофта з білими смужками на рукавах. Хлопчик зачесаний так, що на ліву брову йому спадає акуратний чубчик. За його спиною сидить Сергій Танчинець, одягнений у білу футболку, і посміхається в камеру смартфона.

Лідер "Без Обмежень" показав підписникам спільне фото із сином Лук'яном Фото: sergii_tanchynets/instagram

На третьому знімку Сергій і Лук'ян також разом. Лідер гурту "Без Обмежень" обіймає сина і посміхається. Він одягнений у білу футболку, а Лук'ян — у салатову кофту з коричневим принтом у вигляді звірів, що живуть в Африці. На фото у батька і сина схожі зачіски: в обох косий чубчик.

Сергій Танчинець обіймає сина Лук'яна Фото: sergii_tanchynets/instagram

Користувачі соцмережі тепло відреагували на сімейні світлини й також привітали маленького Лук'яна з днем народження:

Вітаю! Бажаю рости вільним у діях і думках у вільній і незалежній. Діти це щастя.

Вітаю, нехай росте щасливим, радісним і безтурботним бешкетником.

Усе життя попереду ще! З іменинником. Щасливої долі, успішної.

Щиро вітаю синочка з днем народження! Нехай росте здоровим і щасливим під мирним українським небом на радість мамі з татом.

Ваша маленька копія. Рости щасливим, хлопчику.

Радісного і безхмарного дитинства хлопчику.

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